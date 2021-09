La protagonista della storia che abbiamo deciso di raccontarvi oggi, è una dolcissima Corgi chiamata Irma. Purtroppo dopo alcune complicazioni durante il parto ha perso i suoi 7 cuccioli e la sua amica umana, per aiutarla a superare il dolore, le ha portato un gattino di 2 settimane rimasto orfano.

CREDIT: YOUTUBE

Una vicenda che ha spezzato i cuori di tante persone. La cagnolina quando è tornata a casa, non riusciva proprio a dimenticare ciò che le era accaduto.

La piccola Irma era incinta e la sua amica umana Johanna, non vedeva l’ora che arrivasse il momento del parto. Il suo unico desiderio era quello di poter vedere e abbracciare i suoi cuccioli.

Ad un certo punto però, è avvenuto l’impensabile. La cagnolina ha iniziato a piangere poiché aveva delle contrazioni, ma il suo non sembrava un dolore normale. Non riusciva a stare in piedi e la donna non vedeva uscire i suoi piccoli.

CREDIT: YOUTUBE

Johanna si è presto allarmata. Per questo ha deciso di portarla d’urgenza dal veterinario per una visita. Dopo tutti gli esami del caso, viste le sue condizioni critiche, il medico ha deciso di sottoporla ad un cesareo d’urgenza.

Tuttavia, nonostante il suo disperato intervento, per i cuccioli non c’è stato nulla da fare. Nessuno di loro è riuscito a sopravvivere.

Irma decide di adottare il gattino

CREDIT: YOUTUBE

Quando la cagnolina è tornata a casa, stava molto male. Non riusciva proprio a superare le gravi perdite che aveva subito. La sua amica umana ha provato a distrarla per giorni, ma tutti i suoi tentativi sono risultati vani.

Johanna ad un certo punto ha letto sul web di un gattino rimasto orfano e voleva provare ad adottarlo, per la sua cucciola. Irma quando lo ha visto per la prima volta era un po’ diffidente, ma alla fine ha deciso di prendersene cura. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

La mamma cane ha instaurato un rapporto unico e speciale con il felino. Infatti fa di tutto per farlo sentire protetto e al sicuro. La sua amica umana è davvero felice di averlo portato nella sua abitazione, poiché ha aiutato la sua piccola a quattro zampe a superare un momento difficile.

Altri articoli che potrebbero interessarti dai siti del nostro Network: