Il cane riposa sul tetto dell’auto, il video in breve tempo viene condiviso nel mondo intero

Quando qualcuno vuole riposarsi cerca sempre la posizione e il luogo migliore per schiacciare un pisolino. A volte alcuni posti scelti da altri possono sembrarci strani, come nel racconto che ti proponiamo oggi. Guidando in strada una donna vede il cane che riposa sul tetto dell’auto. E non può fare a meno di realizzare un video che è diventato virale sui social.

Fonte foto da video YouTube di Fabiana Souto Maior

A maggio scorso Fabiana Souto Maior, una donna che vive a Recife, una città del Brasile, capitale dello Stato del Pernambuco, parte della mesoregione Metropolitana do Recife e della microregione di Recife, si è trovata di fronte una scena incredibile.

Mentre guidava la sua macchina per le strade della città dove abita, in cima al tettuccio di un’auto parcheggiata a bordo strada ha visto una scena insolita: un cane sdraiato lì sopra.

Fabiana Souto Maior ha preso subito il suo telefonino per filmare la scena. Da lontano non riusciva a capire cosa ci fosse sopra la macchina, ma avvicinandosi ha compreso alla perfezione cosa stava accadendo.

Ovviamente Fabiana Souto Maior non poteva credere ai suoi occhi. Cosa ci faceva lassù quel cucciolone? Perché si era messo lì sopra? Come c’era arrivato.

La donna chiede al cane perché riposa sul tetto dell’auto

Cosa ci fai lì, ragazzo? Questo è un posto dove stare sopra le macchine degli altri, giusto? Ma ragazzo, che bella vita, eh?

Ovviamente il cane non le ha risposto, ma ha continuato a guardare quella donna che alla guida della sua auto sembrava molto interessato al suo riposino.

Il video ha ottenuto più di 19.000 visualizzazioni, 2.700 reazioni e decine di commenti. In breve tempo è diventato virale, perché non capita mica tutti i giorni di vedere un cane che riposa tranquillamene sopra una macchina. Chissà, magari il proprietario lo aveva messo lì per fungere da antifurto: di sicuro mette i ladri in fuga!