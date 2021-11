Quando la voglia di giocare ti prende non puoi aspettare che la tua famiglia ti accompagni fuori di casa. E così il cane scappa dall’appartamento e da solo scende prendendo l’ascensore, per poter andare a giocare nella sua area ricreativa preferita. Un video, pubblicato poi sui social network, ha raccontato la sua brillante fuga verso il divertimento.

Fonte foto da Instagrram di vidadecora

Cora è una cagnolina semplicemente geniale. Vive a Fortaleza, città della regione Nordeste del Brasile, capitale dello stato del Ceará, parte della mesoregione Metropolitana de Fortaleza. Abita con la sua famiglia umana in un appartamento di un palazzo dove c’è anche un ascensore.

La piccola è stata salvata quando era una cucciolotta da Maria Eugênia Ventura e da suo marito. L’avevano trovata in un bidone della spazzatura nello stato di San Paolo. Quando l’hanno adottata hanno subito capito quanto fosse estroversa e quanto amasse stare con la gente.

Cora sin da quando era piccola ha sempre saputo come aprire le porte dell’appartamento. Maria Eugênia Ventura erano letteralmente senza parole di fronte alla sua intelligenza. Ma adesso ha perfezionato la sua tecnica di fuga.

Due anni fa, infatti, ha anche imparato a chiamare l’ascensore. Lo aveva trovato nell’ingresso il portiere, che aveva telefonato ai genitori umani perché se lo era ritrovato lì sotto tutto solo soletto. Ma adesso è andato oltre.

Fonte foto da Instagrram di vidadecora

Il cane scappa dall’appartamento e se ne va a giocare

Il piccolo ha trovato il modo di non essere solo e di socializzare in assenza dei padroni. La coppia aveva messo anche dei mobili davanti all’ascensore, ma Cora li ha sempre spostati per fuggire.

Fonte foto da Instagrram di vidadecora

Qualche giorno fa la telecamera di sicurezza ha ripreso Cora mentre scappava da casa per andare al campo dove di solito gioca. Ovviamente da sola. E mentre i genitori umani erano a poca distanza.