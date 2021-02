Il cane sembrava indeciso e la donna ha dovuto spingerlo. Le telecamere hanno ripreso tutta la scena

Come salvare un cane in mezzo alla neve?

Salvare un cane non è facile. E salvare un cane in mezzo alla neve è ancora più difficile. Sta circolando in rete un video che mostra la pazienza e la dedizione di una donna che attende di convincere un cane a salire sulla sua auto, perché si trova da solo su una strada pericolosa mentre sta nevicando. Alla fine come lo fa cedere?

Fonte Pixabay

Kristin Salinas-Labrador è una donna di 28 anni che un giorno stava tornando a casa dal lavoro. Si trovava su un’autostrada di San Antonio in Texas, in mezzo a una nevicata davvero incredibile. Da 100 anni non si verificava una tempesta del genere.

Mentre percorreva quella strada ha incontrato in mezzo al gelo un povero cane randagio. Si trovava in pericolo, sia per la presenza di altre auto sia per quella tempesta che ha messo in ginocchio il Texas.

Kristin, amante degli animali, non ha potuto ignorare quel Labrador nero che doveva essere aiutato da qualcuno. Probabilmente qualcun altro lo avrebbe abbandonato al suo destino, ma non lei.

La donna di origine portoricana ha cercato di convincere il cane a salire a bordo, ma ovviamente il cucciolo non si fidava. Poco prima aveva comprato delle tortillas calde e con quelle lo ha convinto definitivamente a fidarsi di lei.

Come salvare un cane nel pieno di una tempesta di neve

Alla donna ci sono voluti 30 minuti per metterlo in sicurezza nella sua macchina, ma alla fine ce l’ha fatta. E un altro automobilista ha registrato tutta la scena, che ben presto è diventata virale su internet.

Kristin quando le è stato chiesto perché ha fatto qualcosa del genere ha risposto: