I Golden Retriever sono una razza semplicemente adorabile, anche se spesso sono decisamente testardi. Quando si mettono in testa una cosa, difficilmente cambiano idea. Come il cane che si rifiuta di lasciare la fontana in mezzo a un marciapiede. Il video, ovviamente, diventa virale in breve tempo su TikTok, piattaforma dove è stato condiviso.

Fonte foto da video su TikTok di kristinefinne

Il cucciolo di razza Golden Retriever ha voluto sdraiarsi un po’ nell’acqua di una fontana presente in mezzo alla strada. Durante la passeggiata con il suo proprietario, ha pensato bene di fare una sosta. E non ne voleva assolutamente sapere di andarsene via.

La simpatica scenetta è stata pubblicata da Kristine Finne sul suo profilo di TikTok il 29 gennaio scorso. Nel filmato si vede il cucciolo sdraiato in mezzo all’acqua in quella che sembra una giornata fredda: non proprio il momento ideale per fare un bagnetto.

Il proprietario tenta in tutti i modi di richiamare all’ordine il dolce cucciolo. Ma il Golden Retriever non ne vuole sapere niente. E difficilmente potrà ascoltarlo, visto che è testardo e vuole rimanere lì dove si trova in quel momento.

Il suo proprietario le tenta davvero tutte, ma il cane non si muove da lì. Sembra essere incollato a quella fontana che ha trovato durante la sua passeggiata e che sembra essere per lui il posto migliore dove trascorrere qualche ora, in totale libertà.

Fonte foto da video su TikTok di kristinefinne

Cane si rifiuta di lasciare la fontana: ma alla fine si sposterà da quel luogo del cuore oppure no?

Purtroppo il video non ci svela il finale di questa scenetta. Non sapremo mai se il Golden Retriever si sia mosso da lì oppure no.

Fonte foto da video su TikTok di kristinefinne

Il video però è diventato subito virale, con milioni di visualizzazioni e di reazioni, ma anche migliaia di commenti.