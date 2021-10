Cosa ci fa un cane sorpreso con una zappa in mezzo alla strada? Questa è una scena che non capita assolutamente di vedere tutti i giorni, tanto che il video pubblicato sui social sorprende tutti. Figuratevi come possa aver sorpreso i passanti che si trovavano ad assistere in diretta questa situazione davvero molto particolare.

Fonte foto da video TikTok di marcelojosefrancisco

A giugno, Marcelo Jose Francis, che vive nello stato di Santa Catarina, nel Sud del Brasile, ha condiviso sui suoi social network un video davvero insolito del quale è stato testimone, mentre si trovava nella città di Palhoça, di fronte al Berti Store (un negozio di scarpe).

Si trovava in macchina ed era insieme a un’altra donna, quando all’improvviso ha visto un cagnolino con la zappa in bocca. Ha chiesto alla donna per sicurezza se anche lei vedesse la stessa scene e tutti e due sono rimasti a bocca aperta.

I cani sono animali curiosi, che hanno abitudini e vizi davvero molto particolari. I proprietari di cuccioli sono abituati alle loro stranezze, che li lasciano sempre senza parole di fronte a situazioni davvero particolari e imbarazzanti.

Come questa volta, in cui una coppia si è imbattuta in un pelosetto che portava la sua pala in bocca. Ma dove l’ha presa? E perché se ne andava in giro con quell’arnese da lavoro come se niente fosse? Dove la stava portando?

Fonte foto da video TikTok di marcelojosefrancisco

Il cane sorpreso con una zappa non si accorge di niente

Forse stava facendo un favore al proprietario, anche perché aveva un collare, quindi per forza aveva una famiglia. O forse è un cane contadino. Magari l’ha semplicemente rubata per gioco o per scherzo.

Fonte foto da video TikTok di marcelojosefrancisco

Il cucciolo non ha avuto difficoltà a trasportare lo strumento. E la scenetta è piaciuta a tutti quanti: su TikTok ha ottenuto migliaia di visualizzazioni e reazioni e centinaia di commenti divertiti.