Elisabetta Gregoraci, problemi in famiglia: “Diagnosticato un tumore”

Non un bel momento in famiglia per la showgirl calabrese

Elisabetta Gregoraci si sta meritando il giusto riposo dopo l’esperienza pugliese di Battiti Live che anche quest’anno ha avuto molto successo. La showgirl ha fatto parlare molto nelle scorse settimane perché beccata in vacanza con l’ex marito Flavio Briatore e il figlio Nathan Falco. Alcune voci parlavano di un riavvicinamento tra i due dopo la separazione avvenuta nel 2017, ma in realtà entrambi vivono la loro vita, pur essendo rimasti in ottimi rapporti, anche per non creare problemi al figlio Nathan.

Fonte: web

Quindi per questo non è raro vederli insieme in vacanza o sullo yacht di Briatore o in Sardegna. L’ultima annata per la Gregoraci è stata davvero ricca di impegni. A partire dalla partecipazione della scorsa edizione del Grande Fratello Vip che l’ha rimessa al centro del gossip per il flirt avuto in casa con Pierpaolo Pretelli, ora felicemente fidanzato con Giulia Salemi. Quest’estate poi come detto la 41enne calabrese è stata in giro per la Puglia alla conduzione di Battiti Live.

Fonte: web

Purtroppo nella vita privata le cose per lei non stanno andando molto bene. Come raccontato lei stessa il papà ha dovuto sottoporsi ad un intervento chirurgico a causa di un tumore.

“A mio padre è stato diagnosticato un tumore, si è operato e ora sta bene. Ma le sue difese immunitarie sono basse e con il Covid dobbiamo stare attenti. Io e mia sorella gli stiamo molto vicino” – disse qualche settimana fa.

Momenti di forse apprensione visto che la Gregoraci ha perso la mamma giovanissima sempre per colpa di un brutto male. “Quando io e mia sorella avevamo 12 e 14 anni, mia madre si è ammalata di tumore” – disse ospite tempo fa a Verissimo da Silvia Toffanin.

Fonte: web

“Abbiamo iniziato a frequentare gli ospedali, a curare mamma nel miglior modo possibile. Questo calvario è durato tanti anni, ma almeno ce la siamo un po’ goduta”.