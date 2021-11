Il cane spia dal tubo nel muro il padrone che arriva dalla strada

I nostri amici pelosi non vedono l’ora che rientriamo a casa per poter stare con noi. E a volte fanno cose decisamente strane per dimostrarci quanto la loro voglia di giocare è grande. Il cane spia dal tubo del muro il proprietario che arriva dalla strada. E lui è pronto ad accoglierlo nel migliore dei modi possibili e immaginabili.

Gabriela è una dolce cagnolina, un misto di shih-tzu e volpe paulistinha. Vive co la sua famiglia in Brasile, a Piracicaba, San Paolo. Un giorno la sua proprietaria l’ha trovata in una situazione decisamente esilarante.

Il cane di 2 anni si era messa a spiare il proprietario che era per strada e che non vedeva l’ora di riabbracciare. Per farlo ha infilato la testa in un un tubo del muro che dava proprio sulla strada. E per fortuna Fernanda è riuscita a cogliere in pieno quel momento.

Bibica, come viene affettuosamente chiamata, ha deciso di controllare cosa accadeva in strada. E se per caso il tutor era già sulla strada di ritorno. O forse stava semplicemente origliando quello che si dicevano i vicini di casa, proprio come una vecchia comare in attesa di scoop e gossip interessanti dalla strada e dal quartiere.

In realtà, secondo quanto raccontato dalla sua proprietaria, Gabriela adora spiare la gente in strada attraverso quel buco. Immaginatevi la gioia di vedere che proprio in quel momento stava per arrivare la mamma umana.

Il cane spia dal tubo nel muro: ed è una sua abitudine maturata da tempo

Sto arrivando a casa mia e avevo paura.

Questo il commento di Fernanda mentre non riesce a trattenere le risate. Per poi chiedere a Gabriela:

Cosa stai facendo?

Il video, pubblicato sui social, è diventato ovviamente virale in brevissimo tempo, collezionando oltre 3,5 milioni di visualizzazioni, 722.000 reazioni e migliaia di commenti.