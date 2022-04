Questa è la bellissima storia del cane che sveglia la sorella non udente. Si prende cura di lei ogni giorno, perché sa quanto possa essere difficile vivere in un mondo senza sentire quello che accade intorno. E lo fa in particolare per avvisarla, quando dorme, che il proprietario è tornato a casa. Così da andare insieme a fare le feste.

Fonte foto da video su Instagram di aquira_e_lebron

Aquira è un alano dalla pelliccia bianca con poche macchie nere e gli occhi azzurri. È nata quasi albina. Purtroppo è quasi sorda dalla nascita: la cucciolotta vive con Bruna Pistore e Thomás Paganella, residenti a Caxias do Sul, comune del Brasile nello Stato del Rio Grande do Sul, parte della mesoregione del Nordeste Rio-Grandense e della microregione di Caxias do Sul.

L’hanno adottata il 23 dicembre 2012 da una ONG a Farroupilha, Rio Grande do Sul. E dovrebbe a vere circa 10 anni. Con lei vive anche un altro fratello canino che si prende cura di lei.

Aquila era stata abusata tre volte. Non sapevano della sua sordità, per questo forse alcuni proprietari l’hanno riportata al rifugio dopo averla adottata, perché non riusciva a interagire come gli altri cani.

La cucciolotta ha un fratello canino della stessa razza, LeBron, 4 anni, arrivato in famiglia attraverso un canile nella città di São Bento do Sul. Ed è anche il suo angelo custode, perché si prende cura di lei con amore.

Fonte foto da video su Instagram di aquira_e_lebron

Il cane sveglia la sorella non udente perché lei non può sentire il tutor che torna

Aquira è nata sorda, ma ha un fratello che è le sue orecchie e che si preoccupa e si preoccupa tanto per lei, di sicuro si conoscono da altre vite e si sono incontrate di nuovo solo qui.

Fonte foto da video su Instagram di aquira_e_lebron

Il video in cui LeBron sveglia Aquira perché i migliori amici tornano a casa da loro è commovente.