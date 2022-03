Sapere che gli animali riescono ad adattarsi e a scoprire tutte le cose bella che la vita può donargli, per tutti noi è una soddisfazione. Oggi vi raccontiamo la storia del cane Dasher, che dopo essersi adattato nella nuova casa, ha distrutto completamente il giardino.

CREDIT: FACEBOOK

Le sue foto sono diventate in fretta virali e in tanti sono rimasti a bocca aperta nel vedere la pazienza della giovane coppia e cosa fanno per farlo calmare.

Il piccolo Dasher è stato adottato da un uomo dolcissimo. Ha vissuto nel rifugio della sua città sin da nascita, ma nonostante tutto ha sempre incontrato degli esseri umani amorevoli.

I ragazzi gli hanno sempre donato l’amore che desiderava. Per fortuna, un uomo ha letto la sua storia sui social e quando ha capito che era il cane perfetto per lui, è andato subito a conoscerlo.

CREDIT: FACEBOOK

Tra i due è nato un bellissimo legame. Infatti ha deciso di portarlo a casa con sé. I primi giorni il cucciolo è stato molto calmo e tranquillo. Però, in poco tempo, ha mostrato a tutti la sua personalità dolce e vivace.

L’uomo ha deciso di portarlo nell’abitazione della sua nuova fidanzata, per farlo conoscere anche al suo anziano cane Pond. Non sapevano come avrebbe reagito il cagnolino più grande, ma con stupore di tutti, è avvenuto qualcosa di incredibile.

Le immagini virali del cane Dasher

Nonostante l’età avanzata l’amico a quattro zampe si è mostrato dolce e paziente con il suo nuovo fratellino. Tuttavia, quando la coppia li ha lasciati nel giardino per pochi minuti, è avvenuto l’impensabile.

Nel momento in cui l’amico umano è andato a controllare, ha scoperto che Dasher aveva distrutto tutto. Pond invece di arrabbiarsi era lì ed era felice nel vedere quella scena, che per tutti è stata esilarante.

CREDIT: FACEBOOK

L’uomo nonostante questo, ha mostrato al suo cucciolo amore e pazienza. Infatti ora lo sta portando anche ad alcuni corsi di addestramento. L’unica cosa che può fare per fargli capire ciò che è giusto e sbagliato, è donargli l’affetto e le attenzioni di cui ha bisogno.