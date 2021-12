Ci sono storie che arrivano dritte al cuore. Situazioni che sembrano impossibili, eppure sono la triste realtà per molte povere creature che là fuori patiscono le pene dell’inferno per colpa di persone prive di cuore. Come il cane tenuto nelle peggiori condizioni che tu abbia mai visto. Tanto che c’è chi si chiede come abbia fatto a sopravvivere.

Fonte foto da video YouTube dell’account Man’s Best Friend

Il cane è stato visto vagare vicino a una stazione di rifornimento. Tutta la sua pelliccia era aggrovigliata. I volontari per portarlo via hanno messo del cibo in una gabbia e dopo due ore finalmente sono riusciti a catturarlo e a portarlo subito in un salone per le toelettatura.

Quando il cane è arrivato era in condizioni davvero pessime. C’erano ciuffi di pelliccia tutti attorcigliati e il cane era spaventato. Hanno dovuto mettergli un collare Elisabetta per poter procedere con l’operazione di toelettatura, che non è stata per niente semplice, viste le sue condizioni.

Fonte foto da video YouTube dell’account Man’s Best Friend

Damjan Lukić, che si occupa tutti i giorni dell’igiene dei cani a Novi Sad, in Serbia, non ha mai visto un cane in quelle condizioni. E lavora da più di 3 anni nel settore: il giovane 26enne era senza parole quando ha visto arrivare il dolce cagnolino.

Il cane era in condizioni terribili. Non solo la sua pelliccia era un disastro, ma anche la pelle sotto era irritata e malata. Gli operatori hanno dovuto lavorare con estrema delicatezza per liberarlo da quel fardello che rendeva la sua vita un incubo.

Fonte video da YouTube di Man’s Best Friend

Il cane tenuto nelle peggiori condizioni torna a vivere

Per fortuna ora è in condizioni decisamente migliori e verrà seguito da dei veterinari che sapranno curarlo al meglio.

Fonte foto da video YouTube dell’account Man’s Best Friend

Speriamo che presto possa trovare la sua nuova casa per sempre: ha bisogno di una famiglia che si prenda davvero cura di lui.