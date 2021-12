Cosa c’è di meglio di un bel giro su una due ruote con il vento che ti spettina i capelli? Anche se in questo caso dovremmo dire che ti spettina la pelliccia. Sì perché il protagonista di questo video che è diventato virale su Twitter è un cane che torna a casa in bicicletta, dopo aver assolto il suo compito e aver accompagnato una bambina a scuola.

Fonte foto da video su Twitter di paulinholidio

Un utente di Twitter, Paulo Lídio, a inizio ottobre scorso ha pubblicato sul suo account un video che in breve tempo è diventato virale. E che mostra, se ancora una volta ce ne fosse bisogno, che i cani sono i nostri fedeli amici a quattro zampe e seguirebbero i padroni ovunque.

Il protagonista del filmato, diventato popolare probabilmente a sua insaputa sui social network, è un dolce cagnolino. Prima il cucciolo segue fedelmente il proprietario che accompagna la nipote a scuola. E poi si fa dare un passaggio in bicicletta per il ritorno.

Ogni giorno il nonno porta in bici a scuola la nipote. E al suo fianco c’è sempre il suo miglior amico peloso. Che non lo lascia mai solo un momento. E quando la ragazzina entra a scuola, lui non vede l’ora di salire in bici con il suo papà umano.

Si vede proprio che il cane aspetta con ansia di essere messo nel cestino dietro della bicicletta, per andare insieme a fare un bel giro sulla strada di ritorno verso casa. Deve essere la loro routine quotidiana, perché tutto è così naturale.

Il cane torna a casa in bicicletta con il suo miglior amico umano

Il video è stato postato da Paulo Lídio sul suo account Twitter il 7 ottobre scorso, con questa semplice didascalia:

Ho dovuto filmarlo, perché se lo dico, nessuno ci crederà.

E poi ha aggiunto: