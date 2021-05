Il famoso dj Victor Calderone ha un cancro ed è stato proprio lui a dare la notizia sui social. Tuttavia, ha anche aggiunto che il suo cane Tuco gli ha salvato la vita, poiché è grazie a lui che ha scoperto di essere malato. Ora si sta sottoponendo a tutte le cure di cui ha bisogno, per tornare a stare bene.

CREDIT: INSTAGRAM

Tanti suoi colleghi ora stanno mostrando vicinanza ed affetto all’uomo e a tutti i suoi cari. I medici si dicono fiduciosi, perché il tumore è ancora piccolo ed operabile e non dovrebbe creargli gravi problemi.

Victor sul suo profilo Instagram, ha raccontato di non aver mai voluto adottare un cane. Nella sua vita non ha mai avuto un amore profondo per gli animali.

Per questo quando la moglie ed il figlio hanno portato il piccolo Tuco nella loro abitazione, lui in un primo momento si è arrabbiato. Però, con il passare dei giorni, si è affezionato a quel cane dalla personalità dolce e gentile.

CREDIT: INSTAGRAM

Una mattina, il cucciolo ha iniziato a comportarsi in modo molto strano. Ha iniziato ad annusare l’uomo e non voleva lasciarlo andare. Ad un certo punto ha iniziato anche a mordere una sua caviglia e gli ha provocato delle ferite.

Victor a quel punto è andato subito in ospedale ed i medici dopo averlo medicato, lo hanno sottoposto ad alcune analisi di routine. È proprio grazie a questi esami che è emersa la terribile verità. Il noto dj aveva un aveva un tumore.

Il racconto di Victor Calderone su ciò che ha fatto il piccolo Tuco

I dottori dicono che le cellule cancerose, producono un odore molto forte. Un odore che è impossibile da sentire per esseri umani, se non quando la malattia è ad uno stato molto avanzato, quando ormai non si può fare più nulla. Questo però non è lo stesso per gli animali, che possono sentire l’odore molto tempo prima.

Proprio per questo motivo, Victor e sua moglie Athena sono convinti che il loro cane lo abbia salvato. Per loro lui è un vero e proprio miracolo, non riuscirebbero più ad immaginare la vita senza averlo al loro fianco. L’amico umano su questo ha dichiarato:

CREDIT: INSTAGRAM