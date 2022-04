Dorothy è un bellissimo Carlino senza pelliccia. Quando le persone la vedono per la prima volta rimangono scioccate, sono confuse e sopraffatte da quanto questo dolce e adorabile cagnolino è adorabile. Il suo aspetto è davvero molto particolare. C’è chi rimane letteralmente spiazzato, perché non abituato a vedere cani di questa razza senza pelliccia. Mentre altri la adorano al primo sguardo.

Fonte Instagram DORTHOSAURO

Micah Williams, la mamma di Dorothy, a The Dodo ha ammesso:

La cosa che preferisco al mondo è che le persone la vedano e reagiscano. O è puro orrore o adorazione istantanea.

Queste le reazioni di chi vede Dorothy, che non ha la pelliccia non perché abbia qualche problemi di salute. Ed non è nemmeno una condizione temporanea. Semplicemente il Carlino è nata così ed è sempre stata così. E la sua famiglia la adora anche per questo suo essere unica.

Secondo quanto raccontato da Micah Williams, Dorothy dovrebbe esser un mix tra un Carlino e un’altra razza glabra di altro tipo, ma nessuno sa con certezza chi siano i suoi genitori. Sempre nell’intervista la donna racconta:

Abbiamo fatto eseguire un test del DNA del cane e abbiamo ottenuto per l’87,5% “tracce” di Carlino e per il 13% di un Terrier o altro, quindi nessuna risposta certa nemmeno da lì.

Dorothy è amata dalla sua famiglia così com’è. E la mancanza di pelliccia non è un problema, solo quando è freddo deve coprirsi.

Quando l’ho presa, vivevamo a Phoenix, quindi non dovevamo preoccuparci troppo dell’abbigliamento. Tuttavia, ci siamo trasferiti a Chicago circa otto anni fa, quindi richiede abbondanti quantità di maglioni, tutine per cani e cappotti gonfi in inverno.

Fonte Instagram DORTHOSAURO

Il Carlino senza pelliccia ha conquistato tutti sui social

Da qualche tempo le hanno anche aperto degli account social, su Instagram e TikTok. Dove si mette in mostra in tutto il suo splendore.

Fonte Instagram DORTHOSAURO

Dorothy è diversa dagli altri Carlini. Ed è bellissima proprio per la sua unicità.