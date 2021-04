Riccardo Coman è morto a soli 17 anni. Il giovanissimo tiktoker era diventato famoso sul social network che piace tanti ai ragazzi, anche perché aveva deciso di raccontare la sua battaglia contro il mostro che se l’è portato via in così giovane età. Riccardo Coman, infatti, era malato di cancro e purtroppo non ha vinto la sua battaglia.

Fonte Instagram rickcoman

Riccardo Coman era originario di Bergamo. 3 anni fa la terribile diagnosi: soffriva di cancro. Nel 2020 il giovane ragazzo decide di iscriversi a TikTok, la piattaforma di condivisione video dove era seguito da 300mila follower, che lui teneva aggiornati ogni giorno raccontando la sua battaglia.

A soli 17 anni, dopo una lunga malattia con cui combatteva da quando ne aveva 14, Riccardo si è spento. E la comunità italiana di TikTok è in lutto per la sua perdita, dopo averlo seguito, incoraggiato, pianto con lui durante tutto il percorso.

Riccardo da quando aveva 14 anni non aveva mai smesso di vivere la sua vita con ironia e un sorriso contagioso. Anche se doveva combattere contro un mostro che tre anni dopo se l’è portato via.

Sono stati anni di cure, terapie, brutte notizie, che ha affrontato anche sui social, dopo essersi iscritto a TikTok a gennaio 2020. Nel primo video pubblicato il giovane aveva spiegato che si trovava lì per affrontare sui social una battaglia tanto grande, usando solo le armi dell’ironia e dell’autoironia.

Fonte Instagram rickcoman

Riccardo Coman morto a 17 anni: scherzava sempre sulla sua malattia

Non si è mai fatto abbattere dal cancro, rideva della sua condizione e dei cambiamenti che il suo corpo subiva. Ma anche di quello che nella quotidianità doveva affrontare.

Da allora i suoi follower gli erano stati sempre vicini e ad aprile il giovane aveva anche detto di sentirsi bene, dopo l’ultimo ciclo di cure iniziato a marzo. Fino alla notizia della tragica morte: addio Rick!