Madre Natura molte volte, fa arrivare degli eventi che per tutti noi esseri umani sono davvero catastrofici. Questo infatti è il caso del tornado che ha colpito la contea di Logan in Arkansaw, tutti gli abitanti hanno perso tutto e questo infatti è stato anche il caso della famiglia di Ona e Bruce Dunlap.

Era un giorno come gli altri per la coppia, che era nella loro abitazione a fare le solite faccende domestiche. Tutto stava procedendo tranquillamente.

All’improvviso, nella comunità è scattato l’allarme e tutti sono entrati nel panico, poiché stava per passare un tornado che avrebbe distrutto tutto.

La giovane coppia, ha iniziato a prendere quello che di più importante avevano, tra cui i loro amati animali domestici. Quattro gatti e due cani.

Ona era convinta che Dasha e Coccinella fossero con il marito, perché era lui che doveva prenderli e portarli via, ma quando è salita in auto ha fatto una drammatica scoperta. I due erano rimasti pietrificati per la paura e non sono voluti andare con loro.

Il marito ha detto alla moglie che sarebbero tornati indietro subito dopo, ma entrambi sapevano che era difficile riuscire a trovarli di nuovo. La mattina seguente, infatti la coppia è tornata a vedere le condizioni della loro casa e quando hanno visto tutto a terra, avevano il cuore a pezzi.

In più, non sapevano dove erano finiti i loro cuccioli e questo ovviamente, rendeva ancora più difficile la situazione. Pochi minuti dopo aver cercato in giro, Ona trova Dasha e Coccinella, nascosti sotto il bancone della sua cucina.

Erano felici di rivedere i loro amici umani sani e salvi. Infatti la dolce cagnolina ha abbracciato la donna e non voleva più lasciarla andare via. Un momento davvero commovente, che ha fatto il giro del web, soprattutto per la storia che c’è dietro.

Eventi del genere sono l'ennesima dimostrazione, che nella vita non contano le cose materiali, ma solamente gli affetti.

