La riunione tra Bubba e l’agente Laurich La riunione tra Bubba e l'agente Laurich, l'uomo che gli ha salvato la vita

L’agente Laurich, pochi mesi fa, ha partecipato ad un’operazione della polizia, in cui hanno arrestato alcuni spacciatori in un hotel in California. Durante quei minuti in quel posto, però, ha trovato un dolce cagnolino, che in seguito ha chiamato Bubba.

Questo dolce cucciolo, in realtà era molto utile a quelle persone, poiché nel suo corpicino avevano messo della droga. Quando i poliziotti lo hanno scoperto, sono rimasti sconvolti, non credevano che la crudeltà umana potesse arrivare a tali livelli.

Le condizioni di Bubba erano davvero tragiche ed infatti Laurich, insieme ad un altro suo collega, lo ha portato subito nella clinica veterinaria della città, per un controllo e per cercare di aiutarlo.

Il medico, vista la situazione così grave, ha sottoposto il piccolo ad un delicato intervento, ma per fortuna, grazie alla tenacia ed alla perseveranza degli agenti, è riuscito a sopravvivere.

In attesa di trovare una famiglia, il cucciolo è stato trasferito all’Orange County Animal Shelter, il rifugio della città, ma Laurich non ha mai smesso di pensare al dolce cagnolino.

I volontari hanno fatto subito gli annunci per la sua adozione ed il piccolo ha ricevuto tantissime richieste. Non era mai capitata una cosa simile. L’agente, quando è venuto a sapere questa notizia, ha deciso di andare a salutarlo per l’ultima volta.

Bubba, quando ha visto l’uomo ha capito subito che era il suo eroe ed infatti, ha iniziato a saltargli addosso ed a dargli tanti baci. Non gli era mai capitata prima una cosa del genere. Ecco il video della riunione di seguito:

Il cagnolino aveva riconosciuto il suo salvatore e quello per lui, era un modo per ringraziarlo di ciò che aveva fatto per salvargli la vita e per portarlo via da quelle persone orribili.

