Il comportamento insolito di Nina e Branca Il comportamento insolito di Nina e Branca, che ha stupito il mondo del web

Ogni cane è diverso dall’altro, ognuno di loro ha delle caratteristiche e soprattutto ama fare qualcosa. Questo infatti è il caso di due cagnoline, chiamate Nina e Branca, che sono diventate delle vere star del web. Tutti sono rimasti stupiti nel vedere il loro comportamento.

Le due cagnoline sono state adottate diverso tempo fa, dalla loro amica umana, Renata Pagnan, che le ha prese dal canile della città.

Sin da subito, hanno instaurato un rapporto speciale e vederle insieme è davvero bellissimo. Sono molto legate e passano la maggior parte della giornata insieme a giocare e a coccolarsi nella loro casa.

Poche settimane fa, la loro amica umana ha scoperto che entrambe amano fare qualcosa di molto strano. Loro desiderano stare a guardare cosa accade nella strada e vedere chi passa e cosa stanno facendo.

Hanno trovato un metodo geniale, infatti anche la loro amica umana ne è rimasta stupita, poiché non credevano che sarebbero riuscite a trovarlo così in fretta.

Nina e Branca mettono la testa a turno nel buco della loro recinzione, che serve per far passare l’acqua. Renata, quando le ha scoperto inizialmente non riusciva a capire, ma quando ha capito le loro intenzioni, ha reso nota la sua vicenda, per far sorridere l’intero mondo del web.

In molti sono rimasti stupiti dal comportamento di queste due cucciole. In realtà le cagnoline, sono sempre state molto curiose. La loro amica umana se ne è resa conto sin da subito.

Infatti, anche quando sono chiuse in casa e vedono Renata affacciarsi alla finestra, loro vogliono stare vicino a lei, per poter controllare cosa accade sulle strada.

