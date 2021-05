Scomparsa un anno prima, la cagnolina di Ruth era stata presa da una famiglia in Brasile che non voleva più restituirla

Essere i proprietari di un cucciolo porta con se una miriade di responsabilità. Inoltre, è automatico che tra un umano e il suo amico a quattro zampe nasca un rapporto davvero indissolubile. Per questo motivo, quando un cagnolino si perde, il suo papà o la sua mamma sarebbero disposti a tutto pur di riabbracciarlo. Questo è proprio quello che è capitato a Selena Ruth, una donna uruguaiana.

L’amicizia tra la signora Selena e la sua cagnolina è iniziata nel 2016, quando la donna si era recata in una fiera in Brasile, aveva visto la cucciola e se ne era innamorata al punto di decidere di adottarla.

Purtroppo Selena non poteva portare con se la cagnolina, quindi decise di lasciarla a vivere con sua figlia a Minas Gerais, una cittadina poco distante dal luogo in cui si era svolta la fiera.

Appena aveva qualche giorno libero, Ruth tornava a trovare la sua cucciola e la coccolava il più possibile.

Nel 2019, quindi tre anni dopo l’adozione, la figlia di Selena ha dovuto lasciare la sua casa per un viaggio di lavoro, lasciando così la cucciola da sola. Proprio in quei giorni di assenza, la cagnolina sparì nel nulla.

Un vicino che si era accorto della sua assenza, ha contattato subito la donna, che ovviamente si è precipitata a casa. Ha provato a cercarla ovunque, ma di lei si era persa ogni traccia.

Terrorizzata dalla reazione che avrebbe avuto sua mamma, la donna ha deciso di tenere nascosta la cosa per più tempo possibile.

Ruth scopre che la sua cucciola è scomparsa

Nel 2020, quindi addirittura un anno dopo della scomparsa, Ruth è tornata in Brasile e ha scoperto che la sua cagnolina era scomparsa nel nulla.

Nella disperazione più totale, ha iniziato anche lei a cercarla ovunque. Purtroppo, nessun annuncio o manifesto o chiamata in tutti i rifugi del posto ha portato a risultati sperati.

Così, in un ultimo estremo tentativo, Ruth è saltata in auto e ha iniziato a girare per tutto il Brasile. Dopo 5 giorni di ricerche, l’ha finalmente trovata.

La famiglia che l’aveva trovata ha anche chiesto una ricompensa a Ruth, ma a lei non importava. Ha pagato e ha potuto finalmente riabbracciare la sua cagnolina.