Il coraggioso intervento per salvare la vita ai suoi colleghi umani, è valso al cane soldato un valoroso riconoscimento

L'esercito britannico ha riconosciuto a Kuno la medaglia Dickin, dopo il suo eroico gesto in medio oriente

Sapete che non tutti gli eroi indossano un mantello? ebbene si, alcuni hanno una folta pelliccia, una coda scodinzolante e delle orecchie dritte. Questo è proprio il caso del cane soldato Kuno che, grazie al suo intervento, ha letteralmente salvato la vita di molti suoi colleghi umani. Un’azione, quella del coraggioso militare a quattro zampe, che gli è valsa un riconoscimento importantissimo.

Credit: PDSA – Facebook

Kuno, insieme ai suoi colleghi militari umani, si trovava in medio oriente per affrontare un raid contro Al Qaeda. La sua compagnia era in appoggio ad una truppa britannica che, improvvisamente, si è trovata accerchiata da molti soldati nemici armati fino ai denti.

Per difendere i suoi amici, il coraggioso pastore belga malinois, si è immolato in un attacco ai nemici. Secondo lui, quello era l’unico modo per prendere di sorpresa i nemici ed effettivamente ha avuto ragione.

Nella ressa generale, però, sono partiti molti colpi di fucile e diverse granate sono scoppiate, coinvolgendo direttamente il povero cucciolo.

Le sue zampe posteriori erano state entrambe compromesse, ma aveva salvato la vita ai suoi fedeli scudieri. E quella, per lui, era l’unica cosa che contava.

I militari che hanno assistito alla scena hanno subito caricato il loro salvatore su un mezzo e lo hanno portato nella struttura ospedaliera veterinaria più vicina. I dottori hanno curato il cucciolo, ma è stato necessario amputare una delle sue zampe.

Il riconoscimento per Kuno

Credit: PDSA – Facebook

Quella è stata l’ultima missione per il meraviglioso Kuno. Il cagnolino si è ritirato e l’esercito britannico, infinitamente riconoscente a lui, ha deciso di premiare la sua coraggiosa azione in due modi.

Degli sperti ortopedici hanno costruito delle incredibili protesi in carbonio, che hanno praticamente azzerato i suoi problemi di mobilità.

In più, ha deciso di assegnargli la più alta onorificenza dell’esercito britannico: la medaglia Dickin. Un atto dovuto verso colui che ha dimostrato coraggio e dedizione più di chiunque altro.

Credit: PDSA – Facebook

Dal 1943, anno in cui la medaglia è stata istituita, soltanto 73 animali l’hanno ricevuta. Si tratta di 36 cani (compreso Kuno), 32 piccioni viaggiatori (operanti durante la seconda guerra mondiale), 4 cavalli e un gatto.

Oggi, lontano dai campi di battaglia, Kuno si gode la sua vita normale insieme alla sua nuova famiglia che lo adora infinitamente.