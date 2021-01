Il cucciolo aveva invaso il campo da calcio durante la partita e Raul Castro lo aveva accompagnato fuori: non poteva immaginare quello che sarebbe accaduto dopo

Dalla parte degli Animali TI ADOTTO IO Nel giorno della vigilia di Natale Cachito ha rubato la scena alle partite di calcio in programma per quel giorno nel campionato boliviano. Il cane randagio in qualche maniera era riuscito a entrare nel campo di gioco dello stadio Hernando Siles dove era in programma la sfida The Strongest-Nacional. Sono stati alcuni momenti di divertimento con Cachito che correva sul manto verde molto contento con lo scarpino di uno dei giocatori in bocca. Poi si è messo a pancia in su e si è fatto prendere in braccio dal calciatore Raúl Castro che lo ha portato a bordo campo.Il cane è stato riportato in strada dalle guardie di sicurezza dello stadio e lui è tornato alla sua vita da randagio, ma il giorno dopo si è diffusa una brutta notizia: Cachito è rimasto investito da un’auto e ha riportato gravi ferite.“Lo adotterò io”. Così Raúl Castro ha reagito quando ha saputo dell’incidente: “Non ho social network e l’ho scoperto dai miei colleghi, che me lo hanno detto. Ho contattato il rifugio dove è stato portato e ho detto loro che lo adotterò. Ora ho inviato loro un aiuto per prendersene cura. Lo adotterò quando tornerò a La Paz perché ora devo andare a Santa Cruz per un’altra partita. SI chiamerà Cachito, il nome che gli hanno dato le persone. Manterrà quel nome”Fonte lastampa.it