Il cucciolo aveva prurito alla schiena e non riusciva a grattarsi, nel video si vede come ha risolto il problema il suo amico

Il cucciolo gratta la schiena all’amico peloso che da solo proprio non riesce a farlo. Del resto quando si è in un rapporto di amicizia si fa tutto il possibile per far star bene l’altro, qualunque cosa possa aiutare il nostro prossimo a vivere meglio. In questo caso, una bella grattatina in quel punto in cui l’amico proprio non arrivava…

Fonte Pixabay

Questa storia è stata raccontata da una coppia di studentesse che passeggiava per le strade di Rachasima, in Thailandia. All’improvviso le due ragazze si sono imbattute in una scena che hanno dovuto riprendere a tutti i costi.

In strada c’erano due cagnolini. Per terra c’era un cane bianco. Mentre accanto a lui un altro cane dalla pelliccia marrone. A un certo punto il secondo si è avvicinato con delicatezza al primo, che evidentemente aveva bisogno del suo aiuto.

Fonte YouTube Viral Press

I cuccioli sembravano capirsi senza parlare, solo con lo sguardo. E infatti improvvisamente uno dei due si è messo a grattare, con movimenti delicati, la schiena dell’altro animale. Si vedeva lontano un miglio che erano una coppia di amici veri, sempre pronti ad aiutarsi.

Il cucciolo bianco sembra proprio gradire il grattino del suo amico. Chissà da quanto tempo aveva prurito in quella parte del corpo, ma magari non riusciva proprio a raggiungerla. Per fortuna aveva accanto a se il suo miglior amico.

Fonte YouTube Viral Press

Cucciolo gratta la schiena all’amico, il video diventa presto virale

La coppia ha postato sui social network un video che ben presto ha fatto il giro del web e del mondo. Perché sono immagini davvero tenere, le più tenere che vedrete oggi.

Fonte YouTube Viral Press

Questa coppia di cani ci insegna cosa vuol dire vivere un rapporto di amicizia: esserci sempre quando l’altro ha bisogno senza troppe parole!