Il cucciolo di pitbull appena adottato in canile l’ha svegliata in piena notte tirandola per i capelli e usando zampe e unghie per farla uscire dalla stanza. Solo dopo ha capito il suo comportamento

I nostri animali domestici sono davvero i nostri angeli custodi in terra. Questo cane salva la proprietaria dal fuoco che è scoppiato nella loro casa, tirando via la donna dai suoi capelli. Era l’unico modo con cui il cucciolo poteva aiutare la sua miglior amica umana. E adesso il cagnolino è acclamato come se fosse un eroe.

King è un dolce cagnolino che vive insieme alla sua miglior amica umana Lacresha Slappy, a Wilmington, nel North Carolina. Il cane è arrivato a casa sua un anno fa, poco dopo aver perso suo figlio, ridando la voglia di vivere alla donna.

Il cagnolino ha aiutato la donna a superare il lutto per la perdita del figlio e superare il dolore. E ultimamente le ha anche salvato la vita, svegliando Lacresha guidandola verso la salvezza un giorno in cui in casa è scoppiato un incendio.

King è diventato un vero e proprio eroe. La sorella di Lacresha, Shauntee Middleton, ha raccontato che quel cane significa molto per lei. E ora le ha permesso anche di sopravvivere in casa sua.

L’abitazione ha avuto molti danni, a dimostrazione del fatto che l’incendio è stato devastante. E se King non avesse tirato per i capelli la sua proprietaria probabilmente oggi non sarebbe qui a raccontare di questo eroico salvataggio.

Cane salva la proprietaria durante un incendio in casa

Adesso Lacresha Slappy e King vivono a casa della sorella. Il cane eroico non la lascia mai da sola nemmeno adesso: dopo averla svegliata in piena notte tirandola via per i capelli e usando zampe e unghie per poterla destare, adesso le sta sempre accanto.

La donna ha raccontato che se non fosse stato per il suo cucciolo sarebbe sicuramente morta, perché le fiamme stavano divampando in ogni angolo della loro casa. King è proprio il suo angelo custode!