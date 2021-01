Lutto per Alain Delon: “Te ne sei andata così rapidamente”

Terribile lutto per il mondo del cinema e, in particolare, per Alain Delon. Si è spenta nelle scorse ore Nathalie Delon, nota anche per essere stata la moglie del grande attore d’oltralpe. Anche lei aveva trovato consacrazione professionale sul set. E uno dei titoli per cui viene maggiormente ricordata è stato Il Samurai del regista Jean-Pierre Melville.

Alain Delon: accanto fino alla fine

Accanto a lei c’era il suo ex coniuge. Se n’è andata a Parigi, la capitale della Francia. Ad annunciare la dipartita della donna, 79enne, ci ha pensato l’adorato figlio Anthony. Quest’ultimo ha comunicato la perdita della madre, spirata in mattinata a Parigi, intorno alle ore 11, circondata dai suoi affetti. L’ha portata via un cancro che è stato rapido.

Il saluto del figlio

Sul social network Instagram l’uomo ha pure pubblicato un post in segno di lutto, riportante la semplice scritta “R.I.P. Maman” (riposa in pace mamma, ndr). Un dolore straziante per il figlio e per chiunque le abbia voluto bene.

Il suo originario nome, Francine Canovas, aveva origini spagnole. Oltre al già citato ruolo di Jane ne Il Samurai è riuscita a prendere parte a circa trenta pellicole. Non sempre ha ricoperto ruoli di spicco, ma il suo contributo era comunque apprezzato. Poi negli anni Ottanta il passaggio dietro le telecamere e nel 2006 la pubblicazione di un libro di ricordi.

Il matrimonio

Nathalie e Alain Delon si sposarono nel 1964. I due, in seguito alle nozze, decisero, di comune accordo, di trasferirsi a Los Angeles. Nella città californiana venne al mondo il figlio Anthony.

Alain Delon: l’ingombrante presenza di Romy Schneider

In una vecchia intervista concessa tempo fa, Nathalie ammise che purtroppo la presenza dell’ex di Alain, Romy Schneider, fu ingombrante. A due anni da Il Samurai, quando il rapporto già era in crisi, la coppia dispose per il divorzio. E la donna portò con sé il figlio.