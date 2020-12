Il cucciolo è stato lasciato abbandonato sotto la pioggia, senza alcun riparo. Il gesto dei vicini

Cucciolo abbandonato sotto la pioggia, destinato a morire di freddo o di fame. Chissà in giro per il mondo quante creature sole e dimenticate ci sono. Per fortuna per qualcuna di loro c’è sempre un lieto fine dietro l’angolo. A scriverlo questa volta i vicini che hanno deciso di dare una mano a quel cane.

Paty Kas Astrid sul social network Facebook ha condiviso un video di un cane che era stato abbandonato a se stesso. Era costretto a vivere fuori, sotto la pioggia, sotto una specie di patio, anche quando le temperature erano fredde e il tempo impietoso.

Solo un telo lo copriva un po’, ma era insufficiente. A un certo punto una vicina di casa ha registrato un video pubblicando online la sua situazione e denunciando quello che era un vero e proprio maltrattamento.

La storia ci arriva dalla città di Cali, nella Colombia occidentale. Il video è diventato ben presto virale. E tutti concordavano con la donna che non era possibile lasciare una povera creatura a vivere in quelle condizioni di degrado.

Fortunatamente a questo video è seguito un altro post della donna, che ha raccontato il lieto fine che Bobby, come si chiama il cucciolo, ha potuto vivere sulla sua pelliccia. Anche grazie al suo intervento.

Cucciolo abbandonato sotto la pioggia: il lieto fine

In un altro post, infatti, la donna ha condiviso una foto di Bobby. E sembra essere in buone condizioni di salute. Se non altro è all’interno di una casa, al calduccio, e non fuori sotto la pioggia e al freddo.

Pare che stia bene e non abbia grandi problemi di salute, nonostante tutto quello che ha dovuto passare.

Ora si cerca una sistemazione per lui, una casa per sempre che sia davvero accogliente.