Il cucciolo è vittima di un incidente… Cosa ha fatto il giovane con la Playstation

Questo sì che si chiama amore. Un ragazzo vende la Playstation 3 per poter salvare il suo cane che è rimasto vittima di un incidente. Il veterinario ha provato in tutti i modi a salvarlo, ma solo un intervento chirurgico potrà riportarlo alla sua famiglia. E il suo giovane proprietario farà di tutto per raccogliere i soldi necessari per l’operazione.

Fonte Pixabay

Matias Astroza è un giovane ragazzo che vive a Bahia Blanca, in Argentina. Lui ama alla follia il suo piccolo cagnolino, di nome Olivia. L’adorato cucciolo è rimasto gravemente ferito dopo essere stato investito in strada.

Il ragazzo è deciso più che mai a dare una mano per trovare i soldi per pagare il veterinario e permettere a Olivia di guarire. Ed è per questo motivo che ha deciso di mettere in vendita la sua console di gioco pur di pagare l’operazione.

La notizia riportata dal portale La Brujula 24 spiega che la cagnolina Olivia ha attraversato la strada quando all’improvviso un’auto l’ha colpita. La diagnosi è di una doppia frattura ai fianchi e alle zampe. Purtroppo soffre molto per il dolore.

Secondo il medico veterinario un intervento chirurgico potrebbe aiutare Olivia a rimettersi in sesto. Ed è per questo motivo che Matias Astroza ha deciso di mettere in vendita la sua Playstation 3 con tutti i suoi giochi. Su Facebook chiede che il suo post venga diffuso.

Actualización: Olivia ya está en cirugía!! Gracias eternas a todos los que hicieron esto posible, ya sea compartartiendo… Posted by Matii Astroza on Wednesday, January 27, 2021

Ragazzo vende la Playstation 3 e tenta di pagare l’intervento per il cane Olivia

Molte persone hanno commentato il post e l’hanno condiviso per permettere a Matias di realizzare il suo intento e pagare le spese veterinarie per permettere a Olivia di rimettersi presto.

Grazie alla collaborazione di tutti quanti, i medici hanno operato Olivia e lentamente si sta riprendendo. Matias ringrazia tutti quanti per aver reso possibile tutto questo. Auguriamo a Olivia di ritornare presto la cagnolina di un tempo.