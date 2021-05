Questo cane curioso spia il vicino imitando il comportamento della sua proprietaria. Quella fessura sul muro sembra attirare proprio l’attenzione di tutta la famiglia. Chissà quanto saranno felici i vicini di casa di questa abitudine. Se però ancora non hanno aggiustato ancora quel buco nel muro che separa le abitazioni, forse tanto fastidio non dà.

Fonte Pixabay

L’utente TikTok @janeteluz5 ha deciso di condividere un video il 29 gennaio scorso che ben presto è diventato virale. Perché il suo protagonista, un piccolo cucciolo color caramello, dimostra come in un quartiere è difficile non farsi gli affari dei vicini di casa.

Nel filmato si vede una donna che nel muro di recinzione trova un buco che permette di spiare le altre case del quartiere senza essere visti. Il cane incuriosito dal comportamento della donna si ferma e vuole anche lui dare un’occhiata. Una coppia di spioni!

Il video su TikTok ha ottenuto molti mi piace e diverse condivisioni. Chi lo ha condiviso ha scritto:

Allora, quando una persona è curiosa e il suo cane lo è ancora di più.

Del resto come resistere a una situazione del genere. Il cucciolo cammina intorno alla donna che sembra essere molto interessata a quello che accade al di là del muro. Vuole vederci chiaro anche lui e la donna lo aiuta prendendolo in braccio, altrimenti non ci sarebbe mai arrivato.

Cane curioso spia il vicino di casa: un video virale

Il video ha ottenuto migliaia i visualizzazioni, innumerevoli reazioni e centinaia di commenti. Tutti hanno sorriso di una situazione davvero molto particolare.

C’è chi si chiede se sia più curiosa la ragazza protagonista del video insieme al cane o il suo cucciolo. E chi ironizza con frasi del tipo “Dimmi con chi sei e ti dirò chi sei“. Di sicuro è una scenetta davvero molto simpatica e divertente.