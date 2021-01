Il cucciolo si e stesso e lui ha iniziato a ricoprirlo di terra. In tanti hanno pensato male invece si trattava di una strana abitudine

C’è un video che sta facendo il giro del mondo che ha lasciato tutti senza parole in un primo momento. Non si capiva perché il proprietario ricoprisse di terra il suo adorato cane. Poi è venuta a galla la verità, cioè che il cucciolo dorme sotto terra e il suo padrone è costretto ogni giorno ad assecondare questo suo vizio. Davvero bizzarro, non trovate?

Fonte Pixabay

Questa simpatica storia ci arriva dal Centro America. Nel filmato, che all’inizio ha destato perplessità, perché si temeva per l’ennesima storia di maltrattamenti sugli animali, si vede un uomo che sembra voler scavare una fossa al suo cane.

In realtà, il proprietario sta solo assecondando un capriccio del suo cucciolo, che adora andare a dormire sotto la terra fresca. Avete capito bene: la usa proprio come se fosse una calda coperta.

Sicuramente ci troviamo di fronte a un cucciolo viziato e a un proprietario che lo ama troppo per potergli dire di no. Del resto se lui è felice così, chi siamo noi per criticare il modo in cui ha deciso di dormire?

Nel breve filmato si può vedere il momento in cui l’uomo, probabilmente un contadino, visto che è in mezzo a un campo in abiti da lavoro e cappello di paglia, scava con una pala un piccolo giaciglio per Bianca, il suo cucciolo.

Quando il buco è pronto, Bianca si distende al suo interno. Questo è il segnale per il suo papà umano che è venuto il momento di ricoprire il suo cucciolo con la terra fresca. Perché lo fa? Perché il cane vuole così!

Cucciolo dorme sotto terra, ma all’inizio si può equivocare

All’inizio c’è chi ha gridato al maltrattamento di animali, ma poi qualcuno ha commentato per spiegare come stavano le cose.

Probabilmente lo farà per rimanere un po’ al fresco, viste le temperature calde. Bianca, però, non si “sporca le zampe” e fa scavare il suo amico umano!