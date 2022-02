Una vicenda davvero esilarante è avvenuta pochi giorni fa nel rifugio di Bedford County Humane Society. Una volontaria quando ha aperto la porta, ha scoperto che il cane Gilligan, invece di dormire nel suo box, aveva passato una notte folle a distruggere tutti i giochi che trovava in giro.

Episodi simili sono davvero belli, poiché ci dimostrano che questi cuccioli, in questi posti, riescono ad adattarsi e a trovare degli esseri umani amorevoli.

Joyce Ross è una ragazza che vive in Pennsylvania e che da quando era una bambina ha sempre avuto un amore profondo per gli animali. Infatti ha deciso di diventare una volontaria.

Pochi giorni fa, aveva il turno di mattina nel rifugio della sua città, ma appena ha aperto la porta, si è resa conto che c’era qualcosa di strano. Per il corridoio c’erano tutti giochi ed oggetti sparsi.

La donna è rimasta sconvolta nel vedere quella scena, credeva che fosse entrato qualcuno ed aveva fatto qualcosa di molto grave. Però pochi istanti dopo, è riuscita a trovare il colpevole.

Il piccolo Gilligan ha aspettato il suo arrivo sul corridoio ed invece di farsi vedere dispiaciuto per l’accaduto, era felice e soddisfatto. Si era divertito ed era al settimo cielo nel farlo vedere anche alla ragazza.

La scoperta incredibile sul piccolo Gilligan

Inizialmente la volontaria non riusciva proprio a capire come il cane fosse riuscito ad uscire dal suo box. Però poco tempo dopo ha scoperto che la porta non era stata chiusa bene e di conseguenza il piccolo, era riuscito ad uscire.

Gilligan inoltre, sapeva bene dove i ragazzi avevano nascosto i giochi, per questo ha passato tutta la notte a giocare. Era al settimo cielo per quello che aveva fatto e dal suo atteggiamento, non si sentiva nemmeno in colpa. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

I volontari ovviamente non potevano sgridarlo, poiché non aveva fatto danni importanti. Inoltre, questo cucciolo è la mascotte del rifugio, perché ha problemi ad incontrare gli estranei e l’unico posto in cui si sente al sicuro è proprio con loro. Grazie a questa storia però, è diventato molto famoso sui social.