I mici non sono leali, fedeli e coccoloni come i cani? Chi ha detto questo non conosce i felini. Lo dimostra il dolce gatto che aiuta suo padre ad avere ogni giorno un aspetto migliore, prima di uscire per un grande appuntamento o per un incontro importante. Il gatto nero sulla sua spalla si assicura che sia tutto a posto.

Fonte foto da video su YouTube di Merayad

Merayad Ali è un bellissimo e giovane ragazzo che vive in Germania. Non è da solo, ma condivide casa e vita con un dolcissimo gatto di nome Zeytin, che lavora anche come suo personal shopper personale, visto che lo aiuta sempre a sistemarsi prima di uscire.

Merayad Ali e Zeytin trascorrono tanto tempo insieme. Il gatto è innamorato di lui e l’affetto è reciproco. Ed è anche molto geloso e possessivo da quando vive con lui: viveva in strada, prima che il fratello del suo papà umano non lo trovasse bisognoso di aiuto e di una casa.

Merayad Ali non voleva condividere gli spazi con animali domestici. E non amava nemmeno tanto i gatti. Ma quando ha incontrato Zeytin e ha iniziato a prendersi cura di lui ha cambiato idea su tutta la linea. E si è innamorato perdutamente del micio.

Zeytin ha decisamente catturato il mio cuore. Siamo così vicini. Farei qualsiasi cosa per lei.

Fonte foto da video su YouTube di Merayad

Il gatto aiuta suo padre a vestirsi e pettinarsi a dovere

Il ragazzo e la gattina trascorrono molto tempo insieme e il loro legame è fortissimo. Zeytin va sempre dovunque il papà si trovi, ma quando deve uscire si rassegna a rimanere da sola. Però prima si assicura che lui dia il massimo.

Fonte foto da video su YouTube di Merayad

Questo gesto d’amore di Zeytin è molto significativo e dimostra tutto l’amore, a volte un po’ troppo geloso e possessivo, dell’animale domestico.