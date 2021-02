Il dramma di un cucciolo di pitbull che ha pianto per una settimana chiedendo aiuto dal fondo di una fogna (VIDEO)

Il povero cane piange nella fogna. Per una settimana ha vissuto un vero e proprio inferno, senza che nessuno potesse fare niente per lui. Ma lui si è lamentato fino a quando qualcuno non è riuscito a venire a capo della situazione, mettendo a rischio la propria vita e andando a salvare quella povera creatura.

Fonte Pixabay

Stormy è un cane davvero unico. Per fortuna ora si trova in salvo, ma ne ha passate di tutti i colori per una settimana, dopo essere caduto accidentalmente nella rete fognaria della città in cui vive. Le sue grida all’interno della fogna arrivavano in ogni casa.

Per una settimana Stormy ha pianto nelle tubature di San Diego, città della California meridionale, seconda per numero di abitanti della California e ottava degli Stati Uniti d’America. Chi poteva aiutare quel cane a uscire da quella situazione di pericolo?

Il personale di soccorso ha cercato in tutti i modi di far uscire Stormy da lì. Ma era un lavoro davvero molto difficile, perché la rete fognaria si divide in molti tubi sotterranei e il cane avrebbe potuto spaventarsi e andare sempre più lontano da loro.

Questo cucciolo per una settimana ha vissuto lì per una settimana e la si poteva sentire dappertutto con i suoi terrificanti ululati e le sue grida di dolore. La squadra di soccorso doveva trovare un modo per farlo uscire da lì il più in fretta possibile.

Il cane piange nella fogna e i volontari riescono a salvarlo

La preoccupazione dei volontari era quella di portarlo in salvo senza che si ferisse. E avevano poco tempo. Così i volontari hanno deciso di introdursi in quei tubi stretti per poter tirare via quel cane pieno di paura.

Il cane ha ricevuto tutte le cure veterinarie del caso. Non aveva un chip, ma adesso i volontari gli troveranno sicuramente una casa per sempre.