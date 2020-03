Il famoso attore un anno fa ha perso la sua amata cagnolina Lulu Il famoso attore un anno fa ha perso la sua amata cagnolina Lulu ed ora ha deciso di renderle omaggio

Il famoso attore di Hollywood, Channing Tatum circa un anno fa, ha perso la sua amata cagnolina Lulu, dopo aver affrontato insieme una dura lotta contro il cancro. I due erano molto legati ed infatti per lui perderla è stato davvero tragico, ancora non riesce ancora a superare questa perdita.

L’uomo, insieme ad uno dei suoi amici registi, ha deciso di fare un film proprio su questo ed ora sono partite anche le riprese ed uscirà a San Valentino del 2021.

Si chiamerà Dog e non sarà triste come il finale tragico della sua storia, ma l’attore dice che è una commedia molto divertente, che parla di un Ranger dell’esercito, chiamato Briggs.

Nel film dovrà affrontare un lungo viaggio insieme al suo amato cane, per andare al funerale di uno dei suoi colleghi. E’ proprio durante quel periodo che dovranno affrontare diverse avventure, molto divertenti.

Channing era molto legato alla sua amata Lulu ed infatti, nonostante sia passato un anno da quel tragico giorno, ancora non riesce ad andare avanti.

Molto spesso, infatti nei suoi profili social, pubblica le foto con la cucciola ed ama parlare del rapporto speciale che aveva con lei. Anche la sua ex moglie, Jenna Dewan, aveva creato un rapporto speciale con la piccola ed infatti, aveva il cuore a pezzi quando si è spenta per sempre.

Quel momento non è stato affatto semplice per l’attore ed infatti, ora vuole fare questo film per rendere omaggio alla sua dolce Lulu. Ecco il video di ciò che sta creando di seguito:

Channing Tatum aveva un rapporto speciale con la sua piccola ed infatti gli è stato vicino in tutta la sua battaglia. Dirle addio per lui non è stato affatto semplice ed infatti, nonostante oggi sia già passato un anno, lui ama ricordarla e parlare spesso di lei.

Noi siamo sicuri che questo film sarà un grande successo e che sarà meraviglioso.

