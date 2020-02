Wilford, il gattino con la personalità più grande della pancia VIDEO La storia di Wilford, il gattino di 13 chili con una personalità che fa impazzire tutti: il suo triste passato oggi si è trasformato in una vita felice

Si chiama Willford il gattino protagonista della storia di oggi ed è un felino davvero molto particolare. Che poi forse usare il termine gattino potrebbe essere un po’ un eufemismo, dal momento che si tratta di un amico a quattro zampe che pesa ben 13 Chili.

Il passato di questo felino non è un passato così sereno, così come le sue condizioni di salute. Oggi però il nostro amico a quattro zampe ha trovato una famiglia desiderosa di amarlo e di aiutarlo e Wilford starà sicuramente bene.

Dopo le cure necessarie, una buona dieta e tanto tanto amore, sicuramente questo splendido felino riuscirà ad essere veramente felice. Del passato di questo splendido felino non conosciamo molto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Playschool for Wayward Kittens (@pokeypotpie) in data: 4 Gen 2020 alle ore 6:26 PST

Sicuramente cresciuto all’interno di un’accogliente casa, Wilford si è ritrovato da un momento all’altro a fare la vita da randagio. Non sappiamo per quale motivo il gatto sia stato abbandonato, ma solo che da un giorno all’altro ha dovuto dire addio alla sua vita in famiglia per ritrovarsi alla solitudine di un triste rifugio.

Per fortuna, questo splendido micione ha trovato subito qualcuno desideroso di aiutarlo. Si è trasferito in pochissimo tempo nella sua nuova casa a Whashington, negli Stati Uniti. Qui ha mostrato fin da subito la sua incredibile personalità.

Nient’affatto traumatizzato dal suo passato, Wilford ha mostrato da subito il suo carattere forte, curioso e particolare, un po’ come tutti i gatti. Certo, ha di fronte a sé un lungo percorso di cure, ma non sembra spaventato.

I suoi nuovi proprietari hanno detto che sarà sicuramente un percorso difficile. Wilford deve dimagrire e in più soffre di asma e di una piccola infezione alle vie respiratorie. L’unica cosa certa, comunque, è che sicuramente tutti questi cambiamenti non lo aiuteranno a ritrovare un po’ di stabilità. Ma come sempre diciamo, piano piano tutto andrà meglio.

La famiglia del felino ne è convinta. Wilford ha un carattere forte ed energico e non si arrenderà di fronte al sacrificio. Seguirà la sua dieta a bassissimo contenuto di calorie e riuscirà a stare meglio. Anche lui merita infatti una vita felice e ormai sembra proprio destinato ad averla. E a proposito di amici a quattro zampe forti. Ecco la storia di Cinnabon, il gattino dal passato difficile che oggi è finalmente felice.