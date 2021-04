Il gatto e il trucco della moneta: il micio impara subito

Come il gatto riesce a scoprire il trucco della moneta

Mai sfidare un micio. C’è un trucco che gli esseri umani non riescono proprio a comprendere e vengono sempre truffati. Ma nessuno può ingannare un animale domestico intelligente come questo felino. Hai mai provato a proporre al gatto il trucco della moneta che scompare e lui la deve ritrovare? Provaci e vedrai il risultato.

Fonte Pixabay

Adolfo Castaño abita in Spagna, nella città di Huelva. Con lui abita anche un adorabile gattino che ha deciso di chiamare Chupi. Il felino è davvero molto intelligente e non perde occasione per dimostrarlo.

Afdolfo ha insegnato al suo gatto a giocare al gioco della moneta, registrando la scenetta in un video che è stato condiviso sui social network, lasciando tutti senza parole per la bravura di questo adorabile micino.

Nel video che Adolfo ha registrato si vede il gatto che lo guarda mentre gioca con una moneta sul dorso della mano lanciandola poi in aria e afferrandola al volo. E poi chiede al micio di fare lo stesso.

Il gattino all’inizio ha qualche dubbio, ma si prende il suo tempo per valutare la situazione, dimostrando poi di aver compreso alla perfezione il trucchetto che il proprietario gli ha insegnato. Incredibilmente ci riesce subito, ma quanto è bravo questo micino?

All’inizio sembra confuso, ma Chupi sa molto bene cosa deve fare. E lo fa!

Fonte da Twitter di GorditosGatitos

Il gatto e il trucco della moneta, il video ha fatto il giro del mondo

Adolfo ha condiviso il video dall’account social @GorditosGatitos e subito ha ottenuto migliaia di Mi piace ed è stato condiviso dagli utenti di internet almeno 25mila volte.

Tutti gli utenti sono rimasti meravigliati dalla velocità con cui Chupi capisce il meccanismo di questo bel giochetto, dimostrando intelligenza e grandi riflessi.

Pare che il gatto si sia particolarmente divertito a giocare con il suo miglior amico umano, lasciandolo letteralmente senza parole.