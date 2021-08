Perché il gatto fa la linguaccia? Se lo sono chiesto tutti guardando le foto di questo tenero micino che tiene sempre la linguetta rosa di fuori. Un adorabile felino che ha alle spalle una storia da raccontare, un salvataggio eroico e un nuovo futuro roseo. Se qualcuno gli chiedesse perché fa la linguaccia, sicuramente risponderebbe perché è felice.

Il micio è stato trovato tutto solo soletto in un cortile in California. Sulla spalla aveva un bruttissimo morso. Non doveva avere molti giorni di vita. La mamma non si trovava da nessuna parte. e non poteva contare nemmeno su alcuni fratellini.

Un cane che abita in quella casa lo ha trovato e ha deciso di portarlo dalla sua famiglia. Sapeva che aveva bisogno di aiuto. La sua famiglia non si è tirata indietro e ha chiesto aiuto sui social. Subito ha deciso di intervenire Jacqueline DeAmor, fondatrice del Friends for Life Rescue Network.

Adam e Margaux dell’associazione si sono precipitati dal micino.

Quando lo abbiamo visto per la prima volta, sapevamo che era un combattente. Ha urlato per tutta l’ora di viaggio verso casa, facendoci sapere che era lì. La prima cosa che abbiamo fatto al nostro arrivo è stato metterlo in un’incubatrice, in modo che potesse riscaldarsi. Poi gli abbiamo dato da mangiare, pulito la ferite e dato gli antibiotici.

Salvato il gatto fa la linguaccia di continuo

Il gatto si è subito rimesso in forze. Jellybean, questo il nome, era amato da tutti. Dopo aver preso il latte, tirava sempre fuori la lingua, perché era felice. E dormiva sempre con la boccuccia aperta, forse sognava ancora di mangiare. Chissà per quanto è rimasto affamato.

Per circa due mesi, ci siamo presi cura di lui 24 ore su 24, anche grazie all’aiuto notturno Jacqueline. E in poco tempo ha iniziato a recuperare peso. Ma è stato difficilissimo svezzarlo, proprio non ne voleva sapere di rinunciare al biberon!

Jellybean ora è grande, ha una nuova casa e una nuova famiglia, che si è innamorata di lui subito e ha seguito la sua ripresa. È la persona perfetta per lui e ora ha anche altri fratelli felini con cui giocare.