Sono stati 3 giorni lunghi e strazianti quelli che hanno vissuto i signori Wellesley. Il loro cane Ember era scomparso mentre era nel giardino e loro hanno fatto di tutto per poterlo riabbracciare. Per fortuna grazie all’intervento delle forze dell’ordine, c’è stato il lieto fine che tutti speravano.

Una vicenda terribile, che nonostante tutto, si è conclusa nel migliore dei modi. La comunità ha aiutato queste persone per tutto il tempo.

Il dramma è avvenuto poco tempo fa, la famiglia dopo aver passato una giornata al mare, ha lasciato il cane fuori l’abitazione, per farlo asciugare. Erano passati pochi minuti, quando uno di loro è andato a controllare.

È proprio a questo punto che hanno fatto la drammatica scoperta. Il loro cucciolo era scomparso nel nulla. Tuttavia, si sono presto resi conto che non era scappato da solo, ma che era stato rubato.

I suoi amici umani hanno provato a cercarlo per tutta la zona, ma del piccolo non c’erano tracce. Hanno chiesto aiuto ai loro vicini ed hanno appeso dei volantini in tutto il quartiere, ma nessuno aveva informazioni su Ember.

Erano disperati, hanno passato 2 lunghi giorni a cercare, senza successo. Alla fine non sapendo più cosa fare, hanno deciso di chiedere aiuto alle forze dell’ordine.

Il ritrovamento del piccolo Ember

Gli agenti sono riusciti a ritrovare il cucciolo 24 ore dopo la denuncia della sua famiglia. Grazie ad una segnalazione, hanno fatto irruzione in una casa ed hanno scoperto che era stato rubato da una coppia del posto.

Lo scopo di questi ragazzi era quello di rivenderlo ed ovviamente le forze dell’ordine li hanno subito arrestati. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

Alla fine dopo 3 giorni di ansia e disperazione, la famiglia umana ha avuto la possibilità di riabbracciare il loro piccolo amico a quattro zampe. Ember nonostante la triste esperienza che ha vissuto, non ha riportato gravi conseguenze.