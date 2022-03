Il gatto gigante che sembra una pantera diventa una star su TikTok

Ti presentiamo Vincent, un micio davvero eccezionale, che in breve tempo è diventato una star non solo su TikTok, ma anche su Instagram e in tutti gli altri social sui quali è apparso questo felino davvero incredibile. Cos’ha di così straordinario Vincent? È il gatto gigante che sembra una pantera, anche grazie alla pelliccia scurissima. E alla sua mole.

Fonte foto da Instagram di vincent_blackpanther

Vincent vive a Mosca, in Russia. Su internet ha conquistato tutti quanti per la sua bellezza, ma anche per le sue dimensioni. Essendo un gatto nero, vista la sua mole non proprio indifferente, sembra davvero una splendida pantera nera.

Vincent è un gatto di razza Maine Coon, ha una pelliccia nera e setosa, due grandi occhi vivaci e sempre attenti. Il gatto ha anche un profilo su TikTok e un account su Instagram, per migliaia di persone che seguono le sue avventure ogni giorno.

I proprietari di Vincent adorano condividere online le sue foto e i suoi video, in pose pensate ad hoc per stupire tutti quanti. O anche in scene di vita quotidiana comuni a tutti coloro che condividono esistenza e casa con un dolce felino.

Adora farsi fare le coccole dalla sua famiglia, svegliarla presto al mattino, giocare con i suoi migliori amici umani, ma anche fare lunghe passeggiate. È un gatto davvero molto attivo e giocherellone, anche se la mole potrebbe ingannare.

Fonte foto da Instagram di vincent_blackpanther

Vincent, il gatto gigante che sembra una pantera nera

Come abbiamo detto in precedenza, Vincent è un gatto di razza Maine Coon. Una ragazza che non passa inosservata, dal momento che la stazza è sempre molto grande. Si dice siano i gatti più grande del mondo.

Fonte foto da Instagram di vincent_blackpanther

Lo sapevi che il nome significa “procione del Maine”? E che possono arrivare a misurare, da adulti, prendendo un metro dal naso alla coda, fino a 100 cm?