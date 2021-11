Il gatto interrompe la donna per fare un pisolino con lei

Non ammette un no come risposta

Perché un gatto interrompe la donna mentre sta facendo tutt’altro? Come si permette di fermarla per chiederla una cosa che non si sarebbe mai aspettata da un dolce micio come questo animaletto dalla pelliccia nera? Semplicemente l’animale protagonista di questa storia, il gatto vuole fare un pisolino con lei.

Fonte foto da Facebook di Prisca Araújo

Lo scorso mercoledì 22 settembre, Prisca Araújo ha deciso di condividere sui social network una situazione davvero strana e particolare. Douglinhas, questo il nome del dolce micino, ha deciso di bussare alla porta di Prisca per una richiesta davvero molto particolare.

Douglinhas, la bella gatta dalla pelliccia nera, ha deciso di interrompere il riposo della donna mentre si trovava sul posto di lavoro (e aveva diritto a un po’ di tranquillità prima di ritornare al suo posto) perché anche lei voleva riposare un po’. Voleva fare un pisolino con lei.

La donna era in pausa pranzo, era stanca e voleva riposare un po’ in auto. Era sdraiata per ricaricarsi prima delle energie per il turno del pomeriggio quando all’improvviso qualcuno ha bussato al vetro del suo finestrino. Ed era Douglinhas.

È la padrona che mi ha trovato a dormire in auto all’ora di pranzo?

Queste le parole con cui la donna ha scherzato, presentando poi sui social network la dolce Douglinhas:

Questo è Douglinhas, il gattino che ho adottato durante il mio turno di lavoro.

Fonte foto da Facebook di Prisca Araújo

Gatto interrompe la donna: impossibile dirgli di no

La pubblicazione ha ricevuto migliaia di reazioni e centinaia tra condivisioni e commenti, perché la scenetta è decisamente adorabile.

Una nuova coppia è nata e in pratica la gatta nera ha preso in adozione la signora che ha incontrato durante il suo turno di lavoro mentre era in pausa pranzo e voleva schiacciare un pisolino. Quale compagnia migliore?