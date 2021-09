Da pochi giorni sul web è stata pubblicata una storia molto bella e che ovviamente è diventata presto virale. Kane, il pastore tedesco con tre zampe, ha trovato una casa per sempre. Anche il suo nuovo amico umano ha perso una gamba, mentre era schierato nell’esercito.

CREDIT: FACEBOOK

Una vicenda davvero commovente che ha dimostrato ancora una volta l’importanza che possono avere i nostri cuccioli nelle nostre vite.

Tutto è iniziato quando i volontari di Inland Valley Humane Society, hanno trovato il cagnolino che vagava da solo per le strade della sua città. Era ferito, infatti si sono precipitati ad aiutarlo.

Una volta portato dal veterinario, è venuta fuori una verità davvero triste. Purtroppo il piccolo Kane è stato investito da una macchina ed il medico non poteva fare nulla per salvargli la sua zampa. Poteva solo sottoporlo ad un intervento di amputazione.

CREDIT: FACEBOOK

Il cucciolo nonostante tutte le difficoltà che ha avuto, è riuscito a superare anche il dolore e la sua nuova condizione. Ha imparato a correre e a giocare anche con 3 zampe. Vederlo ha commosso tutti.

La bellissima adozione del piccolo Kane

Tuttavia, i ragazzi sapevano che trovare la casa perfetta per lui sarebbe stato un lavoro davvero difficile. I cani con delle disabilità hanno più difficoltà a trovare una famiglia umana.

Però, quando Dane Orozco si è presentato al rifugio ed ha incrociato il suo sguardo per la prima volta, è cambiato tutto. L’uomo, che è un veterano nell’esercito, ha anche lui perso una gamba mentre era dispiegato in guerra.

Infatti quando ha visto Kane per la prima volta, ha capito che in realtà era il cane perfetto per lui. Lo avrebbe aiutato a superare la disabilità, che non è mai riuscito ad accettare.

CREDIT: FACEBOOK

I due ora sono diventati inseparabili e tutte le persone che li vedono insieme, si commuovono. Ogni animale dovrebbe trovare un amico umano, proprio come quello che ha trovato questo cane. Ha avuto la seconda possibilità di vita che tanto desiderava.

Altri articoli che potrebbero interessarti dai siti del nostro Network: