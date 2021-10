Keith è un felino che ha qualche problema di peso. La sua famiglia ha dovuto metterlo a dieta per evitare che si potesse ammalare. Ma lui è molto furbo: prima il gatto impara ad aprire gli armadietti e poi prova a mangiare tutto quello che c’è dentro. Ma il proprietario è ancora più furbo: ha sigillato tutte le antine con dei lucchetti!

Fonte foto da Instagram di keith_the_cat_cow

Sara Matthews sette anni fa ha regalato il tenero gattino Keith alla figlia per il suo compleanno. La famiglia vive a Bristol, in Inghilterra. Nessuno in casa si immaginava che sarebbero dovuti correre ai ripari a causa della sua fame continua.

La piccola è stata adottata da un centro di soccorso dove Sara era volontaria. All’epoca pesava 11 libbre (circa 4,9 kg). Era malnutrita e doveva seguire una dieta speciale. Ma già nel rifugio fuggiva dalla sua gabbia per rubare il cibo agli altri.

Al rifugio Keith ha subito conquistato il cuore della figli di Sarah, che soffre di un disturbo dello spettro autistico. Da quando è arrivata nella nuova casa il gatto in pochi mesi è arrivato a pesare quasi 11 chili.

La famiglia era preoccupata. E il veterinario l’ha messa a dieta, ma lei continua a ingrassare. Questo perché frugava nei bidoni della spazzatura dei vicini e rubava il cibo in casa.

Fonte foto da Instagram di keith_the_cat_cow

Gatto obeso impara ad aprire gli armadietti, ma la famiglia le fa perdere il vizio

Keith ha iniziato a prendere il cibo chiuso nei pensili della cucina e in frigorifero. Così la famiglia ha dovuto chiudere le ante con quei lucchetti che si usano per i bambini.

Fonte foto da Instagram di keith_the_cat_cow