Il gatto selvatico stava per mettere fine alla vita di Sammy Il gatto selvatico stava per mettere fine alla vita di Sammy, ma grazie all'intervento di Bobby non è accaduto..

Il veterano dell’esercito chiamato Bobby Abrams, diverse settimane fa, ha vissuto un’esperienza davvero spiacevole, con il suo amato cagnolino Sammy. Stava per perderlo per sempre ed ovviamente, lui non poteva permetterlo. Questa storia ha commosso tutti, poiché grazie al cielo, si è conclusa nel migliore dei modi e come tutti speravano.

Era un giorno come gli altri, per quest’uomo che era uscito per fare la sua solita passeggiata con il suo amato cagnolino, in giro per il quartiere. Lo fa sempre e non è mai accaduto nulla di strano.

Bobby, nonostante i suoi settantotto anni, fa di tutto per mantenersi in forma ed in salute ed infatti, quando esce, percorre diversi chilometri a piedi.

Quando è uscito quella mattina, aveva queste intenzioni e con lui c’era anche Sammy, il suo amato cagnolino. In giro non c’era nulla di strano ed era tutto abbastanza tranquillo.

All’improvviso però, su una parte di strada molto isolata, l’uomo vede che un gatto selvatico arrivare verso di loro. Aveva puntato il suo cucciolo.

Ad un certo punto, l’animale ha afferrato il cane alla gola, con una velocità davvero spaventosa. Bobby sapeva che poteva mettere fine alla sua vita ed ovviamente non poteva permetterlo. Proprio per questo, ha afferrato il gatto da dietro ed è riuscito a staccarlo da Sammy.

Grazie all’intervento dell’uomo, la vicenda si è conclusa nel migliore dei modi, poiché il cucciolo sta bene e non ha riportato gravi ferite, ha avuto solo tanta paura. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

Una vicenda davvero incredibile, che ha lasciato tutti a bocca aperta. Grazie al cielo, è finita bene e sia l’uomo che il cane, sono in ottima salute.

Fate conoscere ai vostri amici l’esperienza singolare di Bobby, condividete!

Se vi è piaciuto questo articolo, potete leggere anche: Phoenix stava per andare via per sempre da questo mondo, ma alla fine…