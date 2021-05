Il gatto sembra un coniglietto. Ed è semplicemente adorabile

Questa è la storia di un gatto che sembra un coniglietto perché è nato con delle anomalie genetiche che fanno assomigliare il suo musetto simile a quello di un coniglio, appunto. Tuttavia le disabilità di questo micio non lo hanno limitato in alcun modo. Non è semplicemente adorabile questo dolce pelosetto di nome Peanut?

Fonte Instagram oldboypeanut

Tutto inizia quando Peanut e altri nove gatti sono stati portati in un rifugio a seguito della morte del loro precedente proprietario. Subito i volontari si sono accorti che Peanut era un gatto un po’ diverso dal solito. Non solo era parzialmente cieco e sordo, ma anche il suo muso era differente da quello della maggior parte dei gatti.

I volontari non potevano sapere se Peanut fosse nato così a causa di qualche anomalia genetica o se il tutto fosse il frutto di qualche trauma subito in precedenza, ma di una cosa erano certi: era assolutamente adorabile.

Quelle orecchie lunghe, l’asimmetria con cui erano posizionati gli occhi, quel muso prominente facevano assomigliare Peanut più a un coniglietto che a un gatto. Quel muso era così particolare che era impossibile che qualcuno non si innamorasse subito di lui. E così è stato: Sydney Benham, l’attuale mamma umana di Peanut, ha spiegato a The Dodo che appena ha visto il micione ha capito subito che non poteva lasciarlo lì, ma che sarebbe dovuto venire via con lei.

La donna ha così ascoltato la triste storia di Peanut e ha cominciato a socializzare con lui. Dopo poco tempo, nel settembre 2020 ha deciso così di adottarlo in pianta stabile. Questo gattone di 8 anni aveva finalmente trovato una casa sua. E ci si è abituato subito. Anzi, si è adattato così bene che non sembra per niente un gattone di 8 anni.

Fonte Instagram oldboypeanut

Il gatto che sembra un coniglietto ha conquistato la rete

Sydney ha rivelato che è difficile descrivere la personalità di Peanut: è unico nel suo genere. È un gatto affettuoso e gentile che ama giocare con le dita della donna e che adora mordicchiarsi le dita delle zampe. Sente che lui è molto più intelligente di quanto non dia a vedere: la ignora di proposito quando gli conviene o fa cose che sa che non dovrebbe fare solo per irritarla, come salire sul tavolo. Le sue disabilità non lo fermano in nessun modo, anzi, è un gatto senza limiti.

Fonte Instagram oldboypeanut

Ogni volta che le persone vedono il musino dolce e unico di Peanut, non possono fare a meno di innamorarsi di lui. Sono proprio le sue differenze a renderlo così speciale e di sicuro la sua famiglia non vorrebbe che fosse in nessun altro modo. Lui è perfetto così come è.