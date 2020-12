Nel corso degli ultimi tempi, il tema che verte sulla disabilità nel mondo della moda è sempre al centro di ogni discussione. Di recente, stanno diventando sempre più numerose le persone che fanno della loro disabilità un punto di forza. Tra queste troviamo una “disability model” il cui nome è Benedetta De Luca. Scopriamo insieme chi è una delle prime fashion influencer con disabilità.

Benedetta De Luca è nata a Salerno il 21 dicembre del 1987. La ragazza, dopo aver conseguito gli studi liceali, si è laureata in Giurisprudenza discutendo la sua tesi sui diritti delle persone disabili. Sin dalla sua nascita, la modella è affetta da una rara malattia che colpisce un bambino su 60 mila.

La malattia di cui soffre Benedetta De Luca si chiama l’agenesia del sacro. Si tratta di una malformazione congenita della parte finale della spina dorsale la quale provoca deformità al bacino e agli arti inferiori. A causa di questa brutta malattia, la ragazza nel corso della sua vita ha subito circa 18 interventi chirurgici.

Benedetta De Luca, oltre ad essere molto conosciuta nel mondo dei social come fashion blogger e modella, è anche nota per aver dato vita ad un suo brand. Quest’ultimo si chiama “Italian esclusive fashion” che ha appunto lo scopo di coinvolgere persone con disabilità nelle passerelle di moda.

Dopo aver trascorso ben 12 anni in ospedale a causa delle continue terapie e riabilitazioni, ora vediamo Benedetta De Luca nelle più ambite passerelle. Lei stessa ha dichiarato di aver fatto della sua disabilità un punto di forza:

Ho fatto della mia condizione uno punto di forza e di esempio per gli altri – si legge nell’autoritratto sul suo sito web -. Il mio non è un grido di pietismo o di favoritismi. È solo un modo per trasmettere la mia voglia di vivere, di essere accettata dalla società e soprattutto la voglia di sentirmi femminile, sensuale e bella anche senza poter camminare indossando un tacco 12