Il gatto senza testa crea scompiglio sui social poi il proprietario svela il trucco

Il gatto senza testa manda fuori di testa gli utenti sui social. E scusate il gioco di parole, ma è proprio quello che è successo quando il proprietario di questo felino ha deciso di pubblicare su internet una fotografia davvero molto insolita. Come fa il gatto a continuare a vivere anche se il suo corpo è staccato dalla sua testa, che vediamo nel cestino accanto?

Fonte Pixabay

Su Reddit con l’utente I_spin_bubbles ha sconvolto tutti pubblicando una fotografia che ha lasciato tutti senza parole, perché è assolutamente incredibile. È inimmaginabile che quella sia la testa del gatto, ma cascarci è un attimo, guardando di sfuggita la foto.

Non importa quanto la ingrandisci o quanto la guardi da vicino, sembra sempre che ci sia qualcosa che non va in quell’adorabile gattino che ha perso la testa. Avrà mica incontrato la Regina di Cuori di Alice nel paese delle meraviglie?

Lilly è il nome di questa gattina che sembra seduta da una parte, mentre la sua testa è comodamente da un’altra parte. Quando l’utente l’ha pubblicata su Reddit ha voluto anche sfidare gli altri iscritti, con un piccolo indovinello.

Una testa dentro. Una testa fuori. Un gatto completo.

Cosa avrà voluto dire con questa frase sibillina? In pratica ha svelato il trucco di uno scatto assolutamente perfetto: quando si dice cogliere l’attimo, si intende proprio questo.

Svelato il trucco del gatto senza testa

Il post è diventato virale e molte persone non hanno capito come Lilly avesse perso la testa. C’è chi credeva in un trucco di editing. Dopo tante teorie bislacche, l’utente di Reddit ha svelato il segreto: in realtà i gatti sono due.

Koda gioca e si contorce sempre. Lilly ama giocare con tutto ciò che riesce a trovare.

Queste le parole dell’uomo proprietario di due mici davvero molto simpatici, che hanno mandato fuori di testa tutti gli utenti di Reddit che sono incappati nella foto prima della spiegazione.