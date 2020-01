Il gesto di Polo per la piccola Viviana Il gesto di Polo per la piccola Viviana, che le ha salvato la vita..

Erika Poremsky è una giovane mamma che ha vissuto un’esperienza terribile. Un sera di diversi mesi fa, era in casa con sua figlia Viviana di otto mesi ed il amato cane Polo. Non c’era nulla di strano, era tutto come sempre, ma pochi minuti dopo è accaduto l’impensabile.

La donna è uscita un secondo per andare in macchina a prendere una cosa, ma quando si è girata ha notato che all’interno della sua abitazione c’erano le fiamme.

E’ andata nel panico, poiché sapeva che dentro c’erano la sua bambina ed il suo cane. Per questo motivo, ha provato ad entrare, ma nonostante i suoi disperati tentativi, non è riuscita nel suo obiettivo.

“Io potevo sentirla piangere, ma non riuscivo a raggiungerla. Ho provato per molto tempo e ci hanno provato anche molte persone del quartiere. Nessuno poteva tirarla fuori!” Ha raccontato Erika con le lacrime agli occhi.

Sul posto è stato chiesto subito l’intervento dei vigili del fuoco, che sono arrivati in pochi minuti. Appena sono riusciti a domare le fiamme, due di loro sono entrati in casa per provare a salvare la vita della piccola e del cane.

Una volta arrivati in camera, però, la scoperta che hanno fatto, è stata del tutto sconvolgente. Polo si era praticamente sdraiato su Viviana, per impedirle di respirare i fumi e per proteggerla.

Il cucciolo non è riuscito a sopravvivere, mentre la bimba ha riportato delle lievi ustioni su una parte del suo corpo. Erika, era distrutta poiché, ancora oggi non riesce a capire come sia potuto accadere. Ecco il video della storia di seguito:

Polo ha fatto di tutto per salvare la vita della neonata. Tutti infatti ne sono rimasti a bocca aperta. La giovane mamma, è distrutta per questa grande perdita e non riesce proprio a perdonarsi per ciò che è accaduto.

Una storia terribile, ma che per noi è l’ennesima dimostrazione di ciò che un animale riesce a fare per il suo amico umano.

