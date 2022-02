Il giorno di Capodanno due ragazzini chiamati Anthony Lombardi e Mario Comela, hanno salvato la vita di 3 cani intrappolati nella casa in fiamme. Il loro amico umano era fuori e per fortuna, ha avuto la possibilità di riabbracciare i suoi cuccioli.

CREDIT: YOUTUBE

Una vicenda davvero incredibile che si sarebbe potuta concludere nel peggiore dei modi. La telecamera del citofono ha ripreso tutta la scena.

I due ragazzi erano usciti per il quartiere con le loro bici. Avevano intenzione di fare una passeggiata, proprio come facevano sempre. In quell’occasione però, si sono presto resi conto che stava accadendo qualcosa nell’abitazione del vicino.

Usciva un fumo nero sia dalla porta che dalle finestre. Proprio per questo sono andati subito a vedere. Hanno provato a suonare, ma oltre i cani piangere, non hanno sentito nessuno.

CREDIT: YOUTUBE

Uno dei ragazzi aveva il cellulare del proprietario e per fortuna quando lo ha chiamato, ha risposto subito. Infatti sono riusciti a farsi dare il codice per sbloccare ed aprire la porta d’ingresso.

Due cani quando hanno sentito quel rumore, sono corsi fuori tempestivamente. Invece Chase il più piccolo, spaventato non voleva andare via. Mario per salvarlo, ha deciso di entrare in casa e di prenderlo in braccio. Tremava e non riusciva a smettere.

Il video del gesto eroico dei 2 ragazzini per i 3 cani

CREDIT: YOUTUBE

Grazie al coraggio di questi ragazzi unici, questa vicenda ha avuto il lieto fine che tutti speravano. La cosa più incredibile è che i Vigili del Fuoco sono intervenuti in fretta e la casa non ha riportato conseguenze gravi.

Inoltre sono stati proprio i pompieri a scoprire che l’incendio è divampato a causa di un cane, che voleva giocare con i fornelli. Ecco il video di ciò che è successo di seguito:

Anthony Lombardi e Mario Comela sono diventati dei veri e propri eroi. In tanti si stanno complimentando con loro per il loro coraggio e la loro tenacia. Non tutti avrebbero fatto ciò che hanno fatto loro per 3 cani in pericolo.