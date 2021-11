Oltre 150 cani salvati da un allevamento degli orrori: erano chiusi in alcune gabbie e non potevano muoversi

Solo pochi giorni fa, i volontari di Animal Rescue Leugue di Iowa, hanno salvato la vita di 150 cani tenuti prigionieri in un allevamento. Ora per fortuna stanno ricevendo le cure necessarie, in attesa di trovare delle famiglie amorevoli, disposte ad adottarli.

CREDIT: FACEBOOK

Una vicenda terribile, che ha spezzato i cuori di tantissime persone. In molti ora stanno cercando aiutare i ragazzi nelle cure mediche e per tutto il materiale di cui hanno bisogno.

Tutto è iniziato grazie ad una segnalazione. I volontari hanno saputo di questo posto nascosto nel nulla, dopo la chiamata di una donna.

Quest’ultima abita lì vicino e da molto tempo, sentiva alcuni strani rumori. Tuttavia, un giorno ha visto un uomo che aveva preso un cane per il collo e lo stava tirando per tutto il terreno, fino a portarlo ad una macchina.

CREDIT: FACEBOOK

Sapeva che c’era qualcosa di straziante all’interno di quel posto. Per questo ha deciso di allertare in fretta i volontari. Voleva cercare di aiutare quei poveri cuccioli il prima possibile.

I ragazzi nel sentire quel drammatico racconto, sono presto intervenuti, con l’aiuto anche delle forze dell’ordine. Non sapevano cosa avrebbero trovato dentro quel magazzino, ma la scena è stata più straziante di quello che avevano immaginato.

Il salvataggio dei 150 cani chiusi nell’allevamento

C’erano molte gabbie ammassate una su l’altra e dentro ognuna di queste, c’erano più di 4 cani. Erano stretti e nessuno di loro riusciva a muoversi. Le loro condizioni erano davvero disperate.

Gli agenti hanno arrestato in fretta i responsabili di quel posto. Nel frattempo i volontari hanno portato i cuccioli nel loro rifugio, per sottoporli a tutte le cure di cui avevano bisogno.

CREDIT: FACEBOOK

Alcuni di loro hanno subito delicati interventi, altri invece non hanno avuto bisogno di operazioni. Per fortuna però, stanno tornando tutti in salute e, a breve, anche loro troveranno delle famiglie disposte ad adottarli. In tanti stanno mandando il denaro e degli oggetti per aiutare i volontari con questi cuccioli.