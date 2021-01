Il Golden Retriever guarda nella culla e corre subito a chiamare la sua mamma

Oggi vogliamo mostrarvi il meraviglioso video di un Golden Retriever e del rapporto speciale che ha instaurato con il suo fratellino umano appena venuto al mondo. La sua mamma umana ha voluto condividere le immagini con il mondo, per mostrare quanto amore questo cagnolone riesce a mostrare e quanto lei e il suo bambino siano fortunati ad averlo in casa.

Quando si tratta di essere lì per il suo fratellino, il nostro cane è imbattibile! Trascorre la maggior parte della giornata a vegliare su mio figlio come un falco, nel vero senso della parola.

La donna ha raccontato che il Golden Retriever prende molto sul serio i suoi doveri da baby-sitter. Con il tempo ha imparato a cullare con le sue zampe, la culla del piccolo e ad accompagnare dolcemente il suo sonno. In ogni momento, si assicura che stia bene e comincia a comportarsi in modo agitato e ad attirare l’attenzione della sua mamma, ogni volta che lo sente piangere.

Anche quando sente un debole piagnucolio provenire dalla culla, inizia a correre per tutte le stanze finché non trova me o mio marito. Ci porta fino al piccolo e pretende che lo prendiamo in braccio.

Recentemente, il dolce cagnolone hai imparato a “portare a spasso” il suo fratellino durante le passeggiate al parco. La sua mamma non ho potuto fare a meno di catturare il momento attraverso delle dolcissime fotografie, che poi ha pubblicato sui social network.

In pochi giorni, il simpatico cane ha fatto sorridere e innamorare migliaia di persone.

Io non ho mai visto un amore così fraterno e così vero in tutta la mia vita. Avevo paura di come sarebbero potute cambiare le cose dopo l’arrivo del mio bambino. Avevo paura che il cane potesse mostrare comportamenti di gelosia o potesse essere un pericolo per lui. Ora sono certa del fatto che non esista posto in cui sia più al sicuro che tra le sue zampe!