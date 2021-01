Due sorelline vogliono il cane a tutti i costi. Farebbero di tutto pur di prendere in casa un piccolo cucciolo, ma i genitori non sono d’accordo. Le due ragazzine non si perdono d’animo e scappano di casa per poterne prendere uno. Per fortuna sono state ritrovate poco dopo.

Fonte Pixabay

I genitori non ne vogliono sapere di prendere un cane. Le figlie di 9 e 10 anni, però, vorrebbero tanto poter giocare con un cucciolo in casa. E così decidono di fuggire, di uscire di casa da sole per andare a comprarne uno, senza il parere positivo di mamma e papà.

Questa storia arriva da Salerno, dove i genitori all’improvviso si sono accorti che le due bambine si erano allontanate dalla loro casa, che si trova nella zona di piazza San Francesco. Subito sono partite le ricerche delle due ragazzine.

Le due ragazzine di 9 e 10 anni erano uscite di casa sperando di trovare un cagnolino vicino alla loro abitazione. Poi hanno preso un treno e sono salite su un pullman per arrivare allo Zooquark, in via San Leonardo, nella zona industriale della città campana.

Hanno però sbagliato mezzo e si sono ritrovare al Plaza Galleria, a Mercato San Severino. Intanto nel primo pomeriggio, il nonno aveva denunciato la loro scomparsa ai militari della Compagnia di Salerno. 30 unità hanno iniziato subito le ricerche.

Fonte Pixabay

Sorelline vogliono il cane: i Carabinieri le riportano a casa

Alle 16:00, le sorelline sono state ritrovate nel centro commerciale Plaza di Salerno e gli agenti si sono presi subito cura di loro, in attesa di ricondurle a casa dai loro genitori.

Fonte Pixabay

Per fortuna una storia a lieto fine, ma chissà che paura per il nonno che ne ha denunciato la scomparsa, e anche per le bambine, che non hanno potuto raggiungere il posto in cui volevano andare per adottare un cucciolo.