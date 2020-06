Il legame che hanno instaurato Meeko e Crumpet: la famiglia è al settimo cielo Il legame che hanno instaurato Meeko e Crumpet, pochi giorni dopo che si sono conosciuti

Ogni volta che si decide di adottare due cuccioli, si spera sempre che riescano ad andare d’accordo e a creare un bel rapporto. Questo è ciò che è accaduto ad una coppia della Nuova Zelanda, che ha deciso di adottare Meeko e Crumpet. Nel giro di pochi giorni, i due cuccioli, hanno instaurato un legame speciale e indescrivibile.

La famiglia sapeva che riuscire a farli stare insieme sarebbe stato difficile, ma hanno deciso di tentare lo stesso e non si aspettavano minimamente che sarebbe accaduta una cosa del genere.

Crumpet vive con la sua famiglia già da molti anni ed infatti ha stretto un legame importante con entrambi i suoi amici umani. Meeko, il pastore tedesco, invece, è stato trovato abbandonato da un gruppo di volontari.

Lo hanno portato subito in salvo nel loro rifugio e per diverse settimane hanno fatto di tutto per farlo tornare a stare bene e per fargli riconquistare la fiducia negli esseri umani.

La coppia, quando ha saputo la sua storia, ha deciso di incontrarlo immediatamente e tra loro è stato amore a prima vista. Sapevano che sarebbe stato difficile accettarlo per il loro cucciolo, ma hanno deciso di tentare lo stesso. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

Per questo hanno subito firmato i moduli della sua adozione e lo hanno portato a casa. Quando Meeko e Crumpet si sono incontrati per la prima volta, nulla è stato come si pensava.

Hanno fatto amicizia sin da subito. Hanno iniziato a correre e giocare per il giardino e per la casa. Con il passare dei giorni il loro legame diventava sempre più speciale e vederli era davvero commovente.

Ora i due cagnolini sono diventati del tutto inseparabili. Amano dormire insieme, giocare e divertirsi. La loro famiglia ha deciso di rendere pubblica la loro storia, per far capire a tutti che non bisogna avere paura di adottare un altro cane.

Bisogna solo aspettare, poiché ognuno ha i suoi tempi, per accettare il nuovo arrivato! Crumpet è davvero felice della loro adozione e del suo nuovo fratello a quattro zampe.